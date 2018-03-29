Япония меняет правила выдачи виз российским туристам

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. С 1 июня 2018 года отменяется система выдачи виз, при которой гарантом выступает японская турфирма, сообщает консульство Японии в Хабаровске.

С начала лета заявления на получение туристических виз будут приниматься только по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта". Такая схема была введена 1 января 2017 года для упрощения визового режима.

"Вместе с тем продолжается применение и прежней системы, при которой гарантом выступает японская турфирма, что приводит к запутанности в административных процедурах", — поясняют в консульстве. Поэтому от гарантий турфирм решено было отказаться.

О новом порядке работы с оформлением въездных документов уже проинформированы российские туроператоры, уточняет туристический портал "Турдом".

По словам участников рынка, для них отмена прежней визовой схемы никаких сложностей не сулит, большинство перестало ею пользоваться, как только появилась альтернатива. Оформление через японского гаранта требует дополнительных расходов и времени, туристам проще взять справку из банка о состоянии счета.

"Турдом" приводит официальную статистику: в 2017 году Японию посетило более 77 тысяч туристов из РФ, что на 40 % больше, чем в позапрошлом.