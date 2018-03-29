Япония меняет правила выдачи виз российским туристам

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. С 1 июня 2018 года отменяется система выдачи виз, при которой гарантом выступает японская турфирма, сообщает консульство Японии в Хабаровске.
"Вместе с тем продолжается применение и прежней системы, при которой гарантом выступает японская турфирма, что приводит к запутанности в административных процедурах", — поясняют в консульстве. Поэтому от гарантий турфирм решено было отказаться.
О новом порядке работы с оформлением въездных документов уже проинформированы российские туроператоры, уточняет туристический портал "Турдом".
"Турдом" приводит официальную статистику: в 2017 году Японию посетило более 77 тысяч туристов из РФ, что на 40 % больше, чем в позапрошлом.