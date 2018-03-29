На Кубани ожидают увеличения числа туристов до 22 млн человек к 2030 году

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Туристический поток на курорты Кубани вырастет с 16 миллионов до 22 миллионов человек согласно Стратегии развития Краснодарского края-2030, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в ТПП РФ.

В ТПП РФ в четверг проходит презентация экономического и инвестиционного потенциала Кубани.

"Число туристов в настоящее время составляет 16 миллионов человек. К 2030 году их число, согласно Стратегии, достигнет 22 миллионов человек. Доля иностранных туристов сейчас составляет 1 миллион человек, к 2030 году мы нарастим ее на 15%-20%", — сказал Кондратьев, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах роста туристического потока из-за рубежа на курорты региона.

Глава края подчеркнул, что на Кубани в настоящее время создана отличная инфраструктура для комфортного пребывания как российских, так и иностранных туристов, "тем более, что есть курорты мирового уровня, такие, как "Красная поляна".

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