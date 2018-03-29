Слон попытался отобрать еду у туристов на Шри-Ланке

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Большой азиатский слон решил поискать еду в джипе с местными туристами на Шри-Ланке в национальном парке Яла. Этот момент снял фотограф из Санкт-Петербурга, сообщает Express.

Профессиональный фотограф Сергей Савий рассказывает, что он, гуляя по парку, натолкнулся на слона, который ел траву у дороги. Но затем животное заинтересовалось стоящим неподалеку открытым джипом с туристами и направилось к ним, видимо, в поисках еды.

По правилам техники безопасности водитель, заметив приближение слона, должен был отъехать. Но он этого не сделал, и животное прибилось достаточно, чтобы засунуть голову внутрь салона. В итоге джип все же начал движение, но слон уже не мог освободить голову из машины.

"Слон кричал, как сумасшедший и легко встряхивал джип так, как если бы это не был тяжелый автомобиль, полный людей", — рассказывает Сергей.

Через некоторое время животное смогло выбраться из плена. Никто из туристов не пострадал.