На Камчатке начали просыпаться медведи

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Кроноцком заповеднике встречен первый в этом году медведь, покинувший берлогу, сообщает официальный сайт заповедника.
Его увидели сотрудники службы охраны, патрулирующие побережье бухты Ольга. "Зверя застали за трапезой, поэтому в целях безопасности запланированный маршрут пришлось отложить", — сообщили в заповеднике.
По его словам, сотрудники заповедника увидели, что медведь вытащил из-под снега погибшего взрослого калана. "Нам пришлось прервать маршрут, потому что кормящийся хищник может вести себя агрессивно", — пояснил Сергей Габов.
Самки с сеголетками (медвежатами, родившимися в конце января-феврале текущего года) выходят из зимних убежищ довольно поздно: в конце мая — июне, когда сходит снежный покров.
В Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике имени Т.И. Шпиленка обитает более 1800 медведей.