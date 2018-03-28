Весной и летом в Крыму будут организованы полеты по 67 направлениям

Туристы, прибывшие на отдых в Крым, выходят из здания международного аэропорта Симферополь

Туристы, прибывшие на отдых в Крым, выходят из здания международного аэропорта Симферополь

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В аэропорту Симферополя начало действовать летнее расписание. Полеты в столицу Крыма будут осуществлять 18 авиакомпаний по 67 направлениям, сообщает Ростуризм.

На весенне-летний сезон возобновляется сообщение с Краснодаром, Белгородом, Мурманском, Хабаровском, Иркутском, Волгоградом, Томском, и другими городами, в том числе впервые за последние несколько лет — со Ставрополем и Грозным.

Также летом будут открыты новые направления: Тамбов, Саранск, Нальчик, Махачкала, Владикавказ, Ульяновск, Астрахань, Псков и Ноябрьск.