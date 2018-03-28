Ростуризм: сократился список отелей, завышающих цены в период ЧМ-2018

Церемония открытия часов обратного отсчёта за 500 дней до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото

Церемония открытия часов обратного отсчёта за 500 дней до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму обновило список отелей в городах проведения мероприятий чемпионата мира по футболу, которые предлагают потребителям завышенные цены в период проведения мундиаля, и выяснило, что нарушителей стало на 20 меньше, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 22 марта больше всего случаев нарушений отмечено в Санкт-Петербурге – 14, далее следуют г. Москва – 7, Калининградская область – 3 и Самарская область – 2. Меньше всего случаев нарушений – по одному – выявлено в Волгоградской и Ростовской областях. Общее количество зафиксированных случаев нарушений составило 28, что на 20 случаев меньше, чем в прошлый раз", — говорится в сообщении.

Последние проверки показали, что самые значительные нарушения ценовой политики правительства допустили гостиницы в Самарской (до 706%) и Калининградской (до 400%) областях и в Москве (до 287%). Наименьшее превышение отмечено в Санкт-Петербурге (6%).

В Ростуризме уточнили, что "черный список" не только сократился, но изменился по составу отелей. Из предыдущей версии в документе остались 7 гостиниц в Москве, 2 гостиницы в Калининграде и 2 гостиницы в Самаре.

Ранее руководитель ведомства Олег Сафонов в разговоре с РИА Новости выразил желание предупредить рынок, что контроль за ценообразованием в отелях продолжится, и будет сделано все, чтобы ситуация при необходимости корректировалась с точки зрения качественного и комфортного размещения российских и зарубежных болельщиков, которые приедут на матчи чемпионата мира по футболу.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.