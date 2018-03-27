В связи с Пасхой визовые службы европейских стран изменят график работы

Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве

Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Из-за празднования Пасхи ряд визовых центров и консульств меняют свой график, сообщает АТОР.

Визовые центры Дании будут закрыты с 29 марта по 2 апреля, Испании – с 29 по 31 марта, а также 1 апреля.

Визовые центры Бельгии и Мальты, а также посольство Эстонии будут закрыты 30 марта. При этом визовые центры Эстонии продолжат работу.

Визовые центры Великобритании, Германии, Латвии, Финляндии, Швеции, будут закрыты 30 марта и 2 апреля. В эти даты закроется посольство и визовые центры Норвегии, посольство Чехии (но визовые центры будут работать по графику).

Консульство Австрии и визовые центры в России будут закрыты 1-2 апреля. Не будут работать в эти же даты визовые центры Литвы и Хорватии.

2 апреля не будут работать Консульский отдел посольства Венгрии в Москве, Генеральное консульство и визовые центры Италии, визовые центры Нидерландов и Словении.

Консульства Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в связи с Пасхой не работают 6 апреля, визовые центры Греции — 6,8 и 9 апреля, Португалии — 14 апреля (День португальской корриды) и 25 апреля (День свободы Португалии).