Карлов мост в Праге могут реконструировать 30 лет

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Одну из самых узнаваемых пражских достопримечательностей, Карлов мост, ждет реконструкция, которая может затянуться на срок до 30 лет, сообщило чешское издание Lidovsky.

Планируется, что работы начнутся к концу 2019 года. В ходе работ будут заменены пьедесталы под статуями, отремонтированы все 16 арок моста.

По словам советника пражской мэрии Яна Вольфа, реконструкцию будут вести так, чтобы не нарушать панорамный вид на мост и на весь прилегающий район – Градчаны.

Сооружение Карлова моста началось в 1357 году по указу Карла IV. Длина сооружения — 520 метров, он соединяет исторические районы города Мала Страна и Старо Место, которые разделяет река Влтава.

