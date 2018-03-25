Названы самые дорогие и дешевые города мира

Второе место рейтинга занял Париж, прибавив пять позиций по сравнению с прошлым годом. Замыкает тройку Цюрих, прибавивший одну позицию. Среди городов, показавших впечатляющий рост, Осло – плюс шесть пунктов и пятое место, а также Сидней, занимающий в этом году десятую строчку вместо четырнадцатого в прошлом году.
Самым недорогим городом стал сирийский Дамаск, отобрав это звание у Алматы, занявшего первое место в прошлом году, ставшего третьим. В десятку также вошли Каракас (Венесуэла), Лагос (Нигерия), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Ченнай (Индия), Бухарест (Румыния) и Нью-Дели (Индия).
Столица Франции в этом году обогнала Лондон, Рим и Нью-Йорк и возглавила рейтинг самых популярных туристических направлений в мире. Мэр Парижа Анн Идальго назвала известие о победе "замечательной новостью". "Первое место стало вознаграждением за усилия городских властей и представителей различных отраслей, с 2016 года вовлеченных в возрождение турпотока и реализацию долгосрочной стратегии повышения привлекательности столицы", - отметили парижские власти.
Столица Великобритании заняла второе место рейтинга "Traveller's Choice Awards 2018". "В Лондоне смешаны история, искусство, мода, еда и хороший британский эль. Здесь каждый сможет придумать для себя идеальный день", - отмечается на портале TripAdvisor.
Вечный город замыкает тройку лидеров рейтинга TripAdvisor. Рим "напоминает выставочные залы огромного музея без крыши: живой коллаж площадей, рынков на открытом воздухе и исторических мест, вид которых надолго останется в памяти".
Барселона заняла шестую строчку списка самых популярных туристических направлений в мире. Столица Каталонии привлекает путешественников прежде всего своим Готическим кварталом и творениями архитектора Антонио Гауди.
На седьмой строчке рейтинга оказалась сказочная Прага. Портал TripAdvisor рекомендует путешественникам не только изучить культурное наследие города, но также не упустить возможность подкрепиться в классической таверне или посидеть за кружкой чешского пива в старинных пабах, которые чаще всего располагаются в подвалах.
Марракеш, раскинувшийся у подножья Атласских гор, занял восьмую позицию рейтинга. Путешественники советуют тем, кто окажется в "красном городе", обязательно погулять по улочкам Медины и садам Мажорель.
Бывшая столица Византийской и Османской империй, а ныне крупнейший город Турции Стамбул занимает девятую строку рейтинга TripAdvisor. Гуляя по городу, раскинувшемуся на берегах Босфора, туристам стоит обязательно посетить мечеть Сулеймание, Голубую мечеть Султана Ахмета и Музей Айя-София - бывший Софийский собор, который на протяжении 900 лет был самым большим храмом христианского мира.
На десятом месте списка - крупнейший город США Нью-Йорк. Тем, кто окажется в "Большом яблоке" впервые, обязательно надо посетить небоскреб Эмпайр-Стейт-билдинг, Статую Свободы, рынок внутри Центрального вокзала, музей Метрополитен, а также погулять по Бродвею и Центральному парку.
Крупнейший остров Таиланда Пхукет занял 11 строчку рейтинга самых популярных туристических направлений в мире. "Пляжная столица" страны предлагает путешественникам богатые возможности как для расслабленного отдыха, так и для активных развлечений.
На 12 месте списка - главный город Вьетнама Ханой. Бывшая столица Французского Индокитая, а позже Демократической Республики Вьетнам - город, в котором сочетаются древняя азиатская архитектура, памятники колониальной эпохи и современные достопримечательности.
Провинция Камбоджи Сиемреап - на 13 месте списка TripAdvisor. Здесь расположены королевский город Ангкор-Тхом и индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват - важнейшие археологические памятники мира, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На 14 месте рейтинга самых популярных туристических направлений в мире - Ямайка - островное государство в Карибском море. Это место - плавильный котел африканской, азиатской, европейской и ближневосточной культур. На острове - порядка 70 только официальных пляжей, множество водопадов и, конечно, дом-музей Боба Марли.
Мексиканский город Плая-дель-Кармен, занявший 15 позицию списка TripAdvisor, - одно из лучших мест для дайвинга в мире. Этот современный вариант рыбацкого поселка расположен посередине туристической зоны Ривьера-Майя на берегу Карибского моря.
Столица Португалии оказалась на 16 месте списка самых популярных направлений для туризма. Лиссабон - старейший город Западной Европы, возникший еще во времена Пунических войн. Сейчас самыми популярными достопримечательностями крупнейшего порта страны являются Морской музей, Памятник первооткрывателям и Монастырь иеронимитов Жеронимуш, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай занял 17 место в рейтинге TripAdvisor. Оазис, построенный в пустыне, готов предложить путешественникам отдых на побережье Персидского залива, а также разнообразный шопинг.
На 18 месте рейтинга - столица Японии. Город небоскребов, торговых центров, баров и клубов может предложить путешественникам также и культурный досуг. В Токио множество музеев, исторических зданий и храмов.
Долина Катманду, окруженная горными цепями Гималаев, заняла 19 место списка самых популярных направлений для туризма в мире. Столица Непала - кладезь исторических достопримечательностей, древних храмов и святынь. Старейшая из найденных здесь статуй датирована 185 годом н. э.
Гонконг замыкает двадцатку самых популярных туристических направлений в мире. Путешественникам, оказавшимся здесь впервые, советуют обязательно взглянуть на город с его высшей точки - пика Виктория, прокатиться на канатной дороге Нгонг-Пинг и посетить буддистский монастырь Чилинь.
Египетский курорт Хургада занял 21 место списка TripAdvisor. Неизменным спросом у отдыхающих пользуются местные пляжи и коралловые рифы Красного моря. Хургада - идеальное место не только для спокойного отдыха в шезлонге, но также для дайвинга и плавания с маской и трубкой.
Столица Индии оказалась на 22 месте списка самых популярных туристических направлений в мире. Из главных достопримечательностей Нью-Дели путешественники советуют посетить храмовый комплекс Акшардхам, гробницу Хумаюна, храм Лотоса и мемориал Махатмы Ганди.
На 23 месте рейтинга - Куско - город на юго-востоке Перу, который когда-то был центром империи инков. Теперь же на его каменных улочках наследие древних индейцев соседствует со строениями в стиле андского барокко. Отсюда большинство туристов отправляются в "потерянный город" Мачу-Пикчу.
Столица Олимпиады 2016 года, родина крупнейшего карнавала Рио-де-Жанейро оказался на 24 месте списка портала TripAdvisor. Побережье "города чудес" вместе с пляжем Копакабана, горой Сахарная Голова и статуей Христа внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Замыкает рейтинг самых популярных туристических направлений в мире "Traveller's Choice Awards 2018" крупнейший город Австралии Сидней. Путешественникам, приехавшим сюда впервые, советуют посетить символ города - Оперный театр, музей современного искусства, а также насладиться видом, открывающимся со смотровой площадки сиднейской телебашни.
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