Названы самые дорогие и дешевые города мира

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Первое место на основании исследований 133 городов пятый год подряд занял Сингапур, сообщает The Telegraph.

Второе место рейтинга занял Париж, прибавив пять позиций по сравнению с прошлым годом. Замыкает тройку Цюрих, прибавивший одну позицию. Среди городов, показавших впечатляющий рост, Осло – плюс шесть пунктов и пятое место, а также Сидней, занимающий в этом году десятую строчку вместо четырнадцатого в прошлом году.

Самым недорогим городом стал сирийский Дамаск, отобрав это звание у Алматы, занявшего первое место в прошлом году, ставшего третьим. В десятку также вошли Каракас (Венесуэла), Лагос (Нигерия), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Ченнай (Индия), Бухарест (Румыния) и Нью-Дели (Индия).

