Италия стала лидерам у москвичей по объёмам интернет-трафика в роуминге

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Италия стала лидерам у москвичей по объёмам интернет-трафика в роуминге, сообщает столичный филиал "МегаФона".

Компания проанализировала мобильное поведение абонентов из Москвы и Московской области, использующих связь в других регионах страны и в международном роуминге за период с 1 января этого года.

Наиболее востребованными среди москвичей странами Европы в этом году оказались Италия, Испания и Франция. Самой популярной страной в Азии стали ОАЭ, а в Америке – США.

Среди стран СНГ абоненты оператора из Москвы и Подмосковья чаще всего ездили в Таджикистан. Следом за ним расположились Молдавия, Украина, Грузия и Армения.

Почти треть от всего объема трафика, использованного москвичами в международном роуминге с начала года, пришлась на Италию, Францию, Германию и Испанию. На первом месте по длительности разговоров и количеству SMS оказалась Беларусь.

"С начала этого года абоненты столичного "МегаФона" успели побывать в 181 стране мира: от Сальвадора до Лаоса", – комментирует Светлана Сысоева, коммерческий директор столичного филиала компании.

При этом, согласно данным компании, по России жители Москвы и Подмосковья путешествуют в 10 раз чаще, чем за границу. Первенство держат Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Тверская область. Последние две строчки в пятерке наиболее популярных регионов заняли Калужская и Владимирская области.

Больше всего звонков туристы из Москвы совершили на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Калужской области, Дагестана и Владимирской области. Первые три региона стали также лидерами по количеству отправленных москвичами SMS. Третье и четвертое места в топ-5 по SMS занимают Владимирская и Тульская области.

Первое место по использованию мобильного интернета занял Краснодарский край, а Санкт-Петербург и Ленинградская область – второе. Последние три позиции принадлежат Ростовской, Тверской и Рязанской областям – регионам, которые не фигурировали в топ-5 по звонкам и SMS.