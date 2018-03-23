Посетить Россию хотят в 12 раз больше иностранцев, чем в прошлом году

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Интерес интуристов к перелетам в Россию в первом полугодии 2018 вырос на 65% по сравнению с прошлым годом, но на период чемпионата мира по футболу специалисты отметили скачок спроса в 12 раз, сообщает международный туристический метапоиск momondo.ru

По данным портала, самыми активными болельщиками стали жители Германии, правда, они реже, чем раньше, ищут перелеты в Россию (на 14%).

Второе место в топе занимают американцы – даже несмотря на то, что их сборная не прошла отборочный турнир.

Спрос на авиабилеты среди жителей США вырос сразу на 480%. Резиденты этой страны впервые за долгое время опередили жителей Германии по интересу к России.

В топ-5 стран, жители которых в первом полугодии 2018 планируют посетить Россию, также вошли Дания, Швеция и Италия: спрос с их стороны увеличился на 77%, 70% и 17% соответственно.

Заметным изменением в рейтинге-2018 топ-10 по сравнению с прошлогодним стало появление в нем Швеции и Австралии. Испания и Франция, напротив, в этом году не вошли в топ-10.

Многократный рост интереса к поездкам в Россию зафиксирован из Марокко, Египта, Перу и Колумбии.

"Особенно сильный рост спроса мы наблюдаем в странах, жители которых прежде мало интересовались поездками в Россию, — комментирует представитель momondo.ru в России Ирина Рябовол. — Но когда участие их футбольных команд в Чемпионате было подтверждено, они начали активно искать билеты в нашу страну. Так, интерес среди граждан Марокко вырос в 13 раз. Фанаты из Перу спровоцировали почти десятикратный рост, а болельщики Египта – пятикратный. Значительное повышение интереса мы также наблюдаем среди жителей Колумбии (+586%)".

Среди городов Чемпионата мира лидерами спроса оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Последний продемонстрировал рост более, чем в 48 раз. Однако все рекорды побил Саранск, где зафиксирован рост более, чем в 200 раз. Но в обычное время интуристы почти не проявляют интереса к поездкам в этот город.

При этом, цены на перелёты в Москву из зарубежных городов выросли на 24%, но остались прежними из городов России.

Из Москвы дешевле всего болельщикам удастся долететь до Петербурга и Нижнего Новгорода – средняя стоимость перелета туда-обратно составляет 8800 рублей и 7500 рублей соответственно. Авиатарифы во все остальные города чемпионата колеблются в районе 10-15 тысяч рублей. Исключением является Саранск, перелет в который обойдется примерно в 30 тысяч рублей.