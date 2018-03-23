Албания на полгода отменила визы для россиян

Герб Албании на одной из площадей в Тиране

Герб Албании на одной из площадей в Тиране

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Правительство Албании отменило визы для россиян на период с 1 апреля по 31 октября.

Соответствующее постановление предоставляет возможность въезжать в страну без предварительного оформления визы также гражданам Беларуси, Грузии, Катара, Омана, Таиланда, Китая и Бахрейна и Саудовской Аравии.

Отмена виз для ряда стран является традиционной мерой Албании по привлечению туристов в страну.

В 2017 году безвизовый режим длился с 31 мая по 15 ноября.

В Албании туристам могут быть интересны один из старейших городов страны Дуррес, где расположен амфитеатр II века, крупнейшее озеро Балканского полуострова – Скадарское, город-музей XIII века Берат.