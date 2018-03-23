Эксперты назвали самые популярные направления весеннего туризма у россиян

11:4723.03.2018
(обновлено: 11:56 23.03.2018)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Популярные сервисы планирования путешествий оценили спрос на время весенних школьных каникул и выяснили, что самым востребованным туристическим направлением для россиян в 2018 году стал город Сочи.
Согласно данным компании Туту.ру, самыми популярным направлениям при путешествиях с детьми на весенние каникулы в период с 26 марта по 1 апреля стал Сочи с вылетами из Москвы.
"Стоимость перелета по этому маршруту составляет в среднем 7,5 тысячи рублей (минус 2,7% по сравнению с весенними каникулами 2017 года). На втором месте оказался Крым с вылетами из Москвы (8,6 тысячи рублей, плюс 1,8%). Третью позицию вновь занял Сочи при перелетах из Санкт-Петербурга (12,8 тысячи рублей, минус 12,5%)", — говорится в сообщении.
Также среди популярных направлений на каникулы — Минеральные Воды и Калининград. Жители регионов предпочитают поездки в Москву и Санкт-Петербург. По сведениям аналитиков, в десятке лидеров также оказались перелеты в столицы из Сургута, Ростова-на-Дону и Красноярска.
Эксперты метапоисковика авиабилетов Aviasales опубликовали свой каникулярный рейтинг, где самыми популярными направлениями для путешествий с детьми по России также являются Сочи и Симферополь, а кроме того Минеральные воды, Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург.
Из зарубежных направлений, по версии Туту.ру, наибольшей популярностью в каникулы пользуются Тбилиси (11 место рейтинга), Ереван (13 место) и Париж (19 место). "Любопытно, что в прошлом году на весенние каникулы в десятку самых популярных направлений входило сразу несколько зарубежных городов. В том числе Мюнхен, Тбилиси и Прага", — отметили в компании.
При этом в компании Biletix отмечают, что доля продаж авиабилетов по внутренним и международным направлениям распределилась в пропорции 64% и 36% (в прошлом году — 56% и 44%).
Столица Франции в этом году обогнала Лондон, Рим и Нью-Йорк и возглавила рейтинг самых популярных туристических направлений в мире. Мэр Парижа Анн Идальго назвала известие о победе "замечательной новостью". "Первое место стало вознаграждением за усилия городских властей и представителей различных отраслей, с 2016 года вовлеченных в возрождение турпотока и реализацию долгосрочной стратегии повышения привлекательности столицы", - отметили парижские власти.
Столица Великобритании заняла второе место рейтинга "Traveller's Choice Awards 2018". "В Лондоне смешаны история, искусство, мода, еда и хороший британский эль. Здесь каждый сможет придумать для себя идеальный день", - отмечается на портале TripAdvisor.
Вечный город замыкает тройку лидеров рейтинга TripAdvisor. Рим "напоминает выставочные залы огромного музея без крыши: живой коллаж площадей, рынков на открытом воздухе и исторических мест, вид которых надолго останется в памяти".
На четвертой строчке туристического "хит-парада" - Бали - индонезийский рай с белыми песчаными пляжами, каменными храмами, величественными вулканами, густыми джунглями и коралловыми рифами.
Жемчужина Греции, легендарный остров Крит оказался на пятой строчке рейтинга TripAdvisor. Считается, что именно здесь зародилась древнейшая из европейских цивилизаций.
Барселона заняла шестую строчку списка самых популярных туристических направлений в мире. Столица Каталонии привлекает путешественников прежде всего своим Готическим кварталом и творениями архитектора Антонио Гауди.
На седьмой строчке рейтинга оказалась сказочная Прага. Портал TripAdvisor рекомендует путешественникам не только изучить культурное наследие города, но также не упустить возможность подкрепиться в классической таверне или посидеть за кружкой чешского пива в старинных пабах, которые чаще всего располагаются в подвалах.
Марракеш, раскинувшийся у подножья Атласских гор, занял восьмую позицию рейтинга. Путешественники советуют тем, кто окажется в "красном городе", обязательно погулять по улочкам Медины и садам Мажорель.
Бывшая столица Византийской и Османской империй, а ныне крупнейший город Турции Стамбул занимает девятую строку рейтинга TripAdvisor. Гуляя по городу, раскинувшемуся на берегах Босфора, туристам стоит обязательно посетить мечеть Сулеймание, Голубую мечеть Султана Ахмета и Музей Айя-София - бывший Софийский собор, который на протяжении 900 лет был самым большим храмом христианского мира.
На десятом месте списка - крупнейший город США Нью-Йорк. Тем, кто окажется в "Большом яблоке" впервые, обязательно надо посетить небоскреб Эмпайр-Стейт-билдинг, Статую Свободы, рынок внутри Центрального вокзала, музей Метрополитен, а также погулять по Бродвею и Центральному парку.
Крупнейший остров Таиланда Пхукет занял 11 строчку рейтинга самых популярных туристических направлений в мире. "Пляжная столица" страны предлагает путешественникам богатые возможности как для расслабленного отдыха, так и для активных развлечений.
На 12 месте списка - главный город Вьетнама Ханой. Бывшая столица Французского Индокитая, а позже Демократической Республики Вьетнам - город, в котором сочетаются древняя азиатская архитектура, памятники колониальной эпохи и современные достопримечательности.
Провинция Камбоджи Сиемреап - на 13 месте списка TripAdvisor. Здесь расположены королевский город Ангкор-Тхом и индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват - важнейшие археологические памятники мира, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На 14 месте рейтинга самых популярных туристических направлений в мире - Ямайка - островное государство в Карибском море. Это место - плавильный котел африканской, азиатской, европейской и ближневосточной культур. На острове - порядка 70 только официальных пляжей, множество водопадов и, конечно, дом-музей Боба Марли.
Мексиканский город Плая-дель-Кармен, занявший 15 позицию списка TripAdvisor, - одно из лучших мест для дайвинга в мире. Этот современный вариант рыбацкого поселка расположен посередине туристической зоны Ривьера-Майя на берегу Карибского моря.
Столица Португалии оказалась на 16 месте списка самых популярных направлений для туризма. Лиссабон - старейший город Западной Европы, возникший еще во времена Пунических войн. Сейчас самыми популярными достопримечательностями крупнейшего порта страны являются Морской музей, Памятник первооткрывателям и Монастырь иеронимитов Жеронимуш, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай занял 17 место в рейтинге TripAdvisor. Оазис, построенный в пустыне, готов предложить путешественникам отдых на побережье Персидского залива, а также разнообразный шопинг.
На 18 месте рейтинга - столица Японии. Город небоскребов, торговых центров, баров и клубов может предложить путешественникам также и культурный досуг. В Токио множество музеев, исторических зданий и храмов.
Долина Катманду, окруженная горными цепями Гималаев, заняла 19 место списка самых популярных направлений для туризма в мире. Столица Непала - кладезь исторических достопримечательностей, древних храмов и святынь. Старейшая из найденных здесь статуй датирована 185 годом н. э.
Гонконг замыкает двадцатку самых популярных туристических направлений в мире. Путешественникам, оказавшимся здесь впервые, советуют обязательно взглянуть на город с его высшей точки - пика Виктория, прокатиться на канатной дороге Нгонг-Пинг и посетить буддистский монастырь Чилинь.
Египетский курорт Хургада занял 21 место списка TripAdvisor. Неизменным спросом у отдыхающих пользуются местные пляжи и коралловые рифы Красного моря. Хургада - идеальное место не только для спокойного отдыха в шезлонге, но также для дайвинга и плавания с маской и трубкой.
Столица Индии оказалась на 22 месте списка самых популярных туристических направлений в мире. Из главных достопримечательностей Нью-Дели путешественники советуют посетить храмовый комплекс Акшардхам, гробницу Хумаюна, храм Лотоса и мемориал Махатмы Ганди.
На 23 месте рейтинга - Куско - город на юго-востоке Перу, который когда-то был центром империи инков. Теперь же на его каменных улочках наследие древних индейцев соседствует со строениями в стиле андского барокко. Отсюда большинство туристов отправляются в "потерянный город" Мачу-Пикчу.
Столица Олимпиады 2016 года, родина крупнейшего карнавала Рио-де-Жанейро оказался на 24 месте списка портала TripAdvisor. Побережье "города чудес" вместе с пляжем Копакабана, горой Сахарная Голова и статуей Христа внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Замыкает рейтинг самых популярных туристических направлений в мире "Traveller's Choice Awards 2018" крупнейший город Австралии Сидней. Путешественникам, приехавшим сюда впервые, советуют посетить символ города - Оперный театр, музей современного искусства, а также насладиться видом, открывающимся со смотровой площадки сиднейской телебашни.