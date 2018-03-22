В Японии зацвела сакура

Цветение сакуры около Императорского дворца в городе Токио.

Цветение сакуры около Императорского дворца в городе Токио.

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. На юге Японии началось цветение сакуры и традиционный фестиваль Japan Cherry Blossom, сообщает журнал Travel+Leisure.

Цветение на Юге страны, в Осаке, продлится до первых чисел апреля, а на севере, в Аомори, Хоккайдо, Тохоку, начавшись позже, закончится в середине апреля.

В Токио, где сакура будет цвести примерно до 6 апреля, самое известное место для празднования фестиваля – парк Синдзюку-Гёэн, где растут более тысячи деревьев сакуры.

Сакура – традиционный цветок в Японии, олицетворяющий темы радости жизни в текущий момент, метафора человеческого существования, краткосрочного по сравнению с вечностью.