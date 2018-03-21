Македония на год продлила безвизовый режим для россиян

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Македония продлила действие безвизового режима для россиян еще на один год, до марта 2019 года граждане РФ могут совершать краткосрочные поездки в республику, имея только заграничный паспорт и страховку, говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что МИД Республики Македония "проинформировал о принятом 13 марта 2018 года правительством Македонии решении об отмене визовых требований в отношении граждан России по краткосрочным поездкам в Македонию сроком еще на один год".

"В соответствии с установленным порядком гражданам России для въезда на территорию Македонии достаточно иметь действительный заграничный паспорт и страховку. Данный порядок распространяется только на краткосрочные поездки, что предполагает нахождение на территории Македонии без визы не более 90 дней в течение каждых шести месяцев, считая с даты первого въезда", — говорится в сообщении министерства.

По сообщению МИД, практика безвизовых поездок россиян в Македонию, ранее введенная Скопье, продлевается до 15 марта 2019 года.