Польша меняет порядок выдачи Шенгенских виз

Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве

Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. С 27 марта во всех визовых центрах московского округа и посольстве Республики Польша в Москве временно не будут приниматься заявления на получение виз на имя польского консула. Об этом сообщается на сайте посольства.

Выдача паспортов будет производиться в соответствии с прежней процедурой.

С 23 марта подача заявлений на получение визы возможна только через Консульский отдел Посольства при условии предварительной регистрации в системе e-konsulat. Для подачи заявления необходимо воспользоваться опцией "Зарегистрируйте бланк".