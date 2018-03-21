В Таиланде россиянин впал в кому после заражения лихорадкой Денге

БАРНАУЛ, 21 мар — РИА Новости. Житель Барнаула Герасим Григорьев заразился лихорадкой Денге и впал в кому в Таиланде, рассказала РИА Новости сестра пострадавшего.

"Герасим попал в больницу 16 марта, он не успел продлить страховку, поэтому лечение очень дорогое и обходится в 150 тысяч рублей в сутки", — сказала она. Собеседница агентства уточнила, что состояние ее брата стабильно тяжелое и он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Знакомые Григорьева и неравнодушные к произошедшему жители Барнаула начали сбор денег на лечение.

Ранее Роспотребнадзор Алтайского края сообщал, что в регионе в январе было зарегистрировано два случая заболевания лихорадкой Денге. Оба зараженных – жители региона, которые недавно вернулись с отдыха в Таиланде.

Лихорадка Денге — это острое вирусное заболевания, его основные переносчики — комары Aedes aegypti, которые передают инфекцию от зараженного человека или животного к человеку. Симптомы обычно проявляются через 3-14 дней после укуса. Появляется лихорадка, очень высокая температура, сильная головная боль, мышечная и суставная боль, а также сыпь.