Распробовать Крым на вкус: лучшие вина и новые маршруты полуострова

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Перед очередным туристическим сезоном в Министерстве курортов и туризма Крыма разработали "Винный маршрут", объединивший и бренды с многолетней историей, и новые амбициозные проекты. Где на полуострове можно продегустировать лучшие вина — в материале РИА Новости.

Новые маршруты



Максим Ткачиборода, бренд-амбассадор хозяйства "Золотая Балка", рассказывает, что в винном туризме Крыма качественно меняется подход к сервису.

"Если раньше вам предлагали просто дегустацию, которую можно было закусить печенькой, — говорит он, — то сейчас вы можете получить полное гастрономическое сопровождение каждого вина в сочетании с местными сырами, морепродуктами и вариациями на тему местной кухни".

Увидеть и попробовать

Заместитель генерального директора винодельни Alma Valley Игорь Сердюк считает, что повышение туристического интереса к виноделию региона очевидно.

"Прошлый сезон был для нас первым полноценным, — объясняет он. — Мы задействовали оба наших дегустационных зала и одновременно принимали несколько туристических групп, так что иногда их приходилось объединять. Причем характерно, что самый дешевый дегустационный сет был далеко не самым популярным!"

Автор и руководитель проекта "В Крым с вилкой и штопором" Татьяна Большакова, проработавшая в сфере эногастрономического туризма четыре года, советует познакомиться с винами западного, восточного и южного побережий, ведь все они очень разные.

Кроме того, по мнению эксперта, винные туры можно и нужно сочетать с богатой гастрономической историей Крыма и изучением местных ремесел.

"Обычно наши туристы увозят с собой не только дегустационные заметки и редкие бутылки вина, — подчеркивает Татьяна, — но и приятные воспоминания о блюдах крымской кухни, местных устрицах и мидиях, черном трюфеле и уникальной морской соли".

На выходные за хорошим вином

"Винный маршрут" включает четыре тура продолжительностью от двух до пяти дней.

Первый, "Винная дорога восточного Крыма", предлагает за два дня посетить винзавод "Солнечная долина", завод шампанских вин "Новый Свет", основанный князем Голицыным, а также завод марочных вин "Коктебель", где находится одна из крупнейших мадерных площадок Европы.

Кроме того, за два дня можно познакомиться с "Винной дорогой Севастополя", посетив шесть винодельческих предприятий недалеко от города-героя.

В их числе ультрасовременный завод Alma Valley, "Усадьба Перовских" — хозяйство, основанное в 1834 году сыном графа Разумовского, международный холдинг "Инкерманский завод марочных вин", одно из крупнейших хозяйств Крыма "Золотая Балка" и UPPA Winery известного ресторатора и сомелье Павла Швеца.

"Мы почти 20 лет развиваем культурно–познавательный винный туризм, предлагая не только продегустировать наши вина (девять образцов), но и посетить музей рода Перовских, — рассказывает экскурсовод дома-музея семьи Перовских Лариса Бирюкова. — Мы знакомим туристов с историей виноделия в крае начиная с античных времен, показываем подвал 1890 года, где в дубовых бочках выдерживаем вино".

Есть и более продолжительный тур — пятидневная "Винная дорога Крыма".

Винодел Валерий Захарьин считает, что развитие винного туризма — логичный тренд, помогающий формированию правильного восприятия вина.

"Мировая классификация вина основана на территории происхождения напитка, поэтому привязка к месту — один из основных критериев оценки качества, — объясняет он. — А в Крыму более 20 климатических зон и разнообразие почв, поэтому вино у виноделен, использующих похожие технологии, абсолютно разное".

Говоря о повышении качества крымского вина, Захарьин отмечает: для него главным критерием стало то, что виноделы, в том числе и он, указывают свои фамилии на этикетках — отвечают за продукт лично.

Отдых от туроператора и самостоятельный

Чтобы отдохнуть по одному из туров, можно купить тур, включающий посещение виноделен, проживание, экскурсионное обслуживание.

Сейчас туроператоры занимаются формированием предложений.

Борис Зелинский, президент группы компаний "Кандагар", выступающей в качестве принимающей стороны маршрута "Винная дорога Крыма", уверен в успехе проекта и росте популярности винного туризма.

"У нас есть и своя линейка винных туров. Они очень востребованы благодаря тому, что сочетают экскурсионную программу посещения достопримечательностей Крыма с гастрономическими моментами: дегустацией вин и традиционных блюд Крыма, — рассказывает Зелинский. — Туристы понимают: полуостров — рай для гурманов!"

Стоимость одного из винных туров "Крым в бокале" (можно приобрести уже сейчас) — около 20 тысяч рублей за шесть дней. В программе: посещение "Массандры", "Инкерманского завода марочных вин", заводов "Новый Свет" и "Коктебель", обзорные экскурсии. Отдельно оплачиваются входные билеты.

Другой вариант — взяв за основу рекомендованные места, посетить их самостоятельно. Винодельни, входящие в "Винный маршрут Крыма", принимают и организованные группы, и индивидуальных туристов.

Сколько стоят винные туры

Цена дегустации — от 550 рублей ("Солнечная долина": 10 марок вина, посещение голицынских подвалов).

За 600 рублей можно принять участие в программе "Исторический тур" с осмотром хозяйства князя Льва Голицына и энотеки, дегустацией шести образцов шампанского и игристого вина.

Дегустация восьми сортов вин на заводе марочных вин "Коктебель" стоит 800 рублей. А за 900 рублей в "Инкерманском заводе марочных вин" вы попробуете восемь вин с сырной закуской и прогуляетесь по винным галереям.

За 1100 рублей в "Массандре" предлагают выбрать одну из четырех экскурсионных программ: "Клуб любителей хереса", "Четыре облика мадеры", квест "Голицынские тайны" и музыкальная дегустация "#МузыКагорИМуската".

Цена экскурсии с дегустацией в "Золотой Балке" — 1,5 тысячи рублей, а в Alma Valley, где на пробу предлагают девять премиальных вин, — 2,5 тысячи рублей.

Столько же стоит посещение винодельни Валерия Захарьина с дегустацией пяти видов автохтонных вин из сортов винограда, появившихся и произрастающих в Крыму.

Самые высокие цены за стандартную экскурсию на винодельне Павла Швеца UPPA Winery: 3,5 тысячи рублей за прогулку по виноградникам и дегустацию четырех сортов вин (с закусками).