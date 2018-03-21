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Туризм
Туризм

Распробовать Крым на вкус: лучшие вина и новые маршруты полуострова

08:0021.03.2018
(обновлено: 08:15 21.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВиноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в КрымуВиноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Перед очередным туристическим сезоном в Министерстве курортов и туризма Крыма разработали "Винный маршрут", объединивший и бренды с многолетней историей, и новые амбициозные проекты. Где на полуострове можно продегустировать лучшие вина — в материале РИА Новости.

Новые маршруты

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВиноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
Ника Ганич
© Фото : из личного архива Ники Ганич
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Максим Ткачиборода, бренд-амбассадор хозяйства "Золотая Балка", рассказывает, что в винном туризме Крыма качественно меняется подход к сервису.

"Если раньше вам предлагали просто дегустацию, которую можно было закусить печенькой, — говорит он, —  то сейчас вы можете получить полное гастрономическое сопровождение каждого вина в сочетании с местными сырами, морепродуктами и вариациями на тему местной кухни".

Увидеть и попробовать

© РИА Новости / Артем КреминскийПерейти в фотобанкДегустационный зал завода шампанских вин "Новый Свет" в Крыму
© РИА Новости / Артем Креминский
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Дегустационный зал завода шампанских вин "Новый Свет" в Крыму
Севастополь. Архив
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель генерального директора винодельни Alma Valley Игорь Сердюк считает, что повышение туристического интереса к виноделию региона очевидно.

"Прошлый сезон был для нас первым полноценным, — объясняет он. — Мы задействовали оба наших дегустационных зала и одновременно принимали несколько туристических групп, так что иногда их приходилось объединять. Причем характерно, что самый дешевый дегустационный сет был далеко не самым популярным!"

Автор и руководитель проекта "В Крым с вилкой и штопором" Татьяна Большакова, проработавшая в сфере эногастрономического туризма четыре года, советует познакомиться с винами западного, восточного и южного побережий, ведь все они очень разные.

Кроме того, по мнению эксперта, винные туры можно и нужно сочетать с богатой гастрономической историей Крыма и изучением местных ремесел.

"Обычно наши туристы увозят с собой не только дегустационные заметки и редкие бутылки вина, — подчеркивает Татьяна, — но и приятные воспоминания о блюдах крымской кухни, местных устрицах и мидиях, черном трюфеле и уникальной морской соли".

На выходные за хорошим вином

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПосетители на фестивале молодого вина "Wine Fest" в Балаклаве
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Посетители на фестивале молодого вина "Wine Fest" в Балаклаве

"Винный маршрут" включает четыре тура продолжительностью от двух до пяти дней.

Первый, "Винная дорога восточного Крыма", предлагает за два дня посетить винзавод "Солнечная долина", завод шампанских вин "Новый Свет", основанный князем Голицыным, а также завод марочных вин "Коктебель", где находится одна из крупнейших мадерных площадок Европы.

Кроме того, за два дня можно познакомиться с "Винной дорогой Севастополя", посетив шесть винодельческих предприятий недалеко от города-героя.

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В их числе ультрасовременный завод Alma Valley, "Усадьба Перовских" — хозяйство, основанное в 1834 году сыном графа Разумовского, международный холдинг "Инкерманский завод марочных вин", одно из крупнейших хозяйств Крыма "Золотая Балка" и UPPA Winery известного ресторатора и сомелье Павла Швеца.

"Мы почти 20 лет развиваем культурно–познавательный винный туризм, предлагая не только продегустировать наши вина (девять образцов), но и посетить музей рода Перовских, — рассказывает экскурсовод дома-музея семьи Перовских Лариса Бирюкова. — Мы знакомим туристов с историей виноделия в крае начиная с античных времен, показываем подвал 1890 года, где в дубовых бочках выдерживаем вино".

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСбор урожая на виноградниках винодельческого завода "Массандра" в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сбор урожая на виноградниках винодельческого завода "Массандра" в Крыму

Есть и более продолжительный тур — пятидневная  "Винная дорога Крыма".

Винодел Валерий Захарьин считает, что развитие винного туризма — логичный тренд, помогающий формированию правильного восприятия вина.

"Мировая классификация вина основана на территории происхождения напитка, поэтому привязка к месту — один из основных критериев оценки качества, — объясняет он. —  А в Крыму более 20 климатических зон и разнообразие почв, поэтому вино у виноделен, использующих похожие технологии, абсолютно разное".

Говоря о повышении качества крымского вина, Захарьин отмечает: для него главным критерием стало то, что виноделы, в том числе и он, указывают свои фамилии на этикетках — отвечают за продукт лично.

Отдых от туроператора и самостоятельный

© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкФестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest в Севастополе

Чтобы отдохнуть по одному из туров, можно купить тур, включающий посещение виноделен, проживание, экскурсионное обслуживание.

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© Фото : Из личного архива Надежды Косенко
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Сейчас туроператоры занимаются формированием предложений.

Борис Зелинский, президент группы компаний "Кандагар", выступающей в качестве принимающей стороны маршрута "Винная дорога Крыма", уверен в успехе проекта и росте популярности винного туризма.

"У нас есть и своя линейка винных туров. Они очень востребованы благодаря тому, что сочетают экскурсионную программу посещения достопримечательностей Крыма с гастрономическими моментами: дегустацией вин и традиционных блюд Крыма, — рассказывает Зелинский.  — Туристы понимают: полуостров — рай для гурманов!"

Стоимость одного из винных туров "Крым в бокале" (можно приобрести уже сейчас) — около 20 тысяч рублей за шесть дней. В программе: посещение "Массандры",  "Инкерманского завода марочных вин", заводов "Новый Свет" и "Коктебель", обзорные экскурсии. Отдельно оплачиваются входные билеты.

Другой вариант — взяв за основу рекомендованные места, посетить их самостоятельно. Винодельни, входящие в "Винный маршрут Крыма", принимают и организованные группы, и индивидуальных туристов.

Сколько стоят винные туры

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкФестиваль "Золотая гроздь винограда" в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Фестиваль "Золотая гроздь винограда" в Крыму
Прыжок в море с пирса на городском пляже Евпатории
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Цена дегустации — от 550 рублей ("Солнечная долина": 10 марок вина, посещение голицынских подвалов).

За 600 рублей можно принять участие в программе "Исторический тур" с осмотром хозяйства князя Льва Голицына и энотеки, дегустацией шести образцов шампанского и игристого вина.

Дегустация восьми сортов вин на заводе марочных вин "Коктебель" стоит 800 рублей. А за 900 рублей в "Инкерманском заводе марочных вин" вы попробуете восемь вин с сырной закуской и прогуляетесь по винным галереям.

За 1100 рублей в "Массандре" предлагают выбрать одну из четырех экскурсионных программ: "Клуб любителей хереса", "Четыре облика мадеры", квест "Голицынские тайны" и музыкальная дегустация "#МузыКагорИМуската".

Цена экскурсии с дегустацией в "Золотой Балке" — 1,5 тысячи рублей, а в Alma Valley, где на пробу предлагают девять премиальных вин, — 2,5 тысячи рублей.

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Столько же стоит посещение винодельни Валерия Захарьина с дегустацией пяти видов автохтонных вин из сортов винограда, появившихся и произрастающих в Крыму.

Самые высокие цены за стандартную экскурсию на винодельне Павла Швеца UPPA Winery: 3,5 тысячи рублей за прогулку по виноградникам и дегустацию четырех сортов вин (с закусками).

Крымский вояж: самые красивые места полуострова
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым - уникальный туристический регион, который в зависимости от времени года может предложить самый разный вид отдыха, начиная с пляжей и санаторно-курортного лечения и заканчивая пешим туризмом и масштабными экскурсионными программами.Катера в бухте Балаклавы в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым - уникальный туристический регион, который в зависимости от времени года может предложить самый разный вид отдыха, начиная с пляжей и санаторно-курортного лечения и заканчивая пешим туризмом и масштабными экскурсионными программами.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМинистр курортов Крыма советует туристам, впервые приехавшим на полуостров, посетить смотровые площадки Крымского моста, Керчь, горы Карадаг в Коктебеле, Ай-Петри на Южном берегу Крыма, Долину привидений, Форосскую церковь (на фото), пешеходный маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории, мыс Тарханкут и так называемый Храм солнца — предгорье Ильяс-Кая, а также царские дворцы, дворянские усадьбы, средневековые крепости и пещерные города.Церковь Воскресения Христова в поселке городского типа Форос в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Министр курортов Крыма советует туристам, впервые приехавшим на полуостров, посетить смотровые площадки Крымского моста, Керчь, горы Карадаг в Коктебеле, Ай-Петри на Южном берегу Крыма, Долину привидений, Форосскую церковь (на фото), пешеходный маршрут "Малый Иерусалим" в Евпатории, мыс Тарханкут и так называемый Храм солнца — предгорье Ильяс-Кая, а также царские дворцы, дворянские усадьбы, средневековые крепости и пещерные города.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа юго-восточном побережье полуострова находится Судак - единственный город в Крыму, где есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника.Рыбаки на набережной в Судаке
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На юго-восточном побережье полуострова находится Судак - единственный город в Крыму, где есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМежду Алуштой и Судаком расположены два курортных поселка Крыма - Солнечногорское и Малореченское. Отдыхающие здесь могут насладиться просторными пляжами и очень красивыми горными пейзажами. Поселки находятся на трассе "Алушта — Феодосия", представляющей собой извилистый горный серпантин.Дорога в районе села Малореченское
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Между Алуштой и Судаком расположены два курортных поселка Крыма - Солнечногорское и Малореченское. Отдыхающие здесь могут насладиться просторными пляжами и очень красивыми горными пейзажами. Поселки находятся на трассе "Алушта — Феодосия", представляющей собой извилистый горный серпантин.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа юго-западном побережье Крыма находится Балаклава, которая привлекает туристов не только своей древней историей и большим количеством памятников, но также окрестными пляжами и живописными скалами у мыса Айя.Девушка на сколе Балаклавы в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На юго-западном побережье Крыма находится Балаклава, которая привлекает туристов не только своей древней историей и большим количеством памятников, но также окрестными пляжами и живописными скалами у мыса Айя.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым давно облюбовали любители экстремального спорта. Здесь, на обрывистых скалах Главной гряды, они тренируются для соревнований международного уровня.Люди на скале в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым давно облюбовали любители экстремального спорта. Здесь, на обрывистых скалах Главной гряды, они тренируются для соревнований международного уровня.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСамая высокая церковь в Крыму находится в селе Малореченское. Храм-маяк Святого Николая Чудотворца входит в комплекс Мемориала всем погибшим на водах.Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Самая высокая церковь в Крыму находится в селе Малореченское. Храм-маяк Святого Николая Чудотворца входит в комплекс Мемориала всем погибшим на водах.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкДостопримечательности Крыма территориально расположены неравномерно, в основном они сосредоточены на южном берегу, в юго-западном предгорном Крыму и на юго-востоке полуострова в районе Судака и Феодосии.Одно из сел в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Достопримечательности Крыма территориально расположены неравномерно, в основном они сосредоточены на южном берегу, в юго-западном предгорном Крыму и на юго-востоке полуострова в районе Судака и Феодосии.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ южной части Бахчисарайского района у начала второй гряды Крымских гор находится село Танковое. Рядом с ним начинается грандиозный Бельбекский каньон, глубина которого около 160 метров, а ширина достигает 300 метров.
Каньон также называют Бельбекские ворота - это своеобразный вход в горный Крым, за которым располагаются известнейшие пещерные города — Мангуп и Эски-Кермен.Человек на горе в селе Танковое
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В южной части Бахчисарайского района у начала второй гряды Крымских гор находится село Танковое. Рядом с ним начинается грандиозный Бельбекский каньон, глубина которого около 160 метров, а ширина достигает 300 метров.
Каньон также называют Бельбекские ворота - это своеобразный вход в горный Крым, за которым располагаются известнейшие пещерные города — Мангуп и Эски-Кермен.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБалаклавская бухта — одна из самых удобных бухт на Черном море, она очень узкая (200—400 метров) и глубокая (до 17 метров). При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна и в ней не бывает штормов.Катера в бухте Балаклавы в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Балаклавская бухта — одна из самых удобных бухт на Черном море, она очень узкая (200—400 метров) и глубокая (до 17 метров). При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов, поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна и в ней не бывает штормов.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрымский санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa, расположенный на берегу Черного моря в поселке Симеиз, был удостоен премии в области туризма World Travel Awards и World SPA Awards Mriya Resort & SPA, где он одержал победу в двух номинациях как "Ведущий мировой курорт для отдыха" и как "Лучший в мире оздоровительный курорт".Ялта. Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крымский санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa, расположенный на берегу Черного моря в поселке Симеиз, был удостоен премии в области туризма World Travel Awards и World SPA Awards Mriya Resort & SPA, где он одержал победу в двух номинациях как "Ведущий мировой курорт для отдыха" и как "Лучший в мире оздоровительный курорт".
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