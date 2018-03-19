Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Либерии

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор просит россиян учитывать информацию о вспышке лихорадки Ласса в Либерии при планировании поездок в эту страну, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского ведомства.

"По сообщению Национального института здравоохранения Либерии (NPHIL) от 8 марта 2018 года, в стране зарегистрировано три случая лихорадки Ласса (два — в графстве Монтсеррадо и один — в графстве Нимба). Во всех трех случаях больные скончались. Эпидемиологическое расследование не выявило контактов между указанными тремя лицами. Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 января 2018 года в стране зафиксировано 28 случаев заболеваний по симптомам, похожим на лихорадку Ласса, 12 из которых закончились летально. В семи случаях из этих 12 диагноз был подтвержден в Национальной реферативной лаборатории министерства здравоохранения Либерии.

Также в сообщении добавляется, что Либерия — одна из стран Западной Африки, для которых лихорадка Ласса считается эндемичной. Всего в этом регионе с 1 января 2018 года зарегистрировано 78 лабораторно подтвержденных и восемь вероятных случаев смерти от лихорадки Ласса.