МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Ольга Цынская. Телеведущая, автор серии гастрономических путеводителей Ника Ганич рассказала, почему никогда не забудет травяную ферму в Эстонии и как ее потчевали в деревне староверов. Интересные рецепты и впечатления о гурманских местах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов — в интервью РИА Новости.

Самое мое любимое место отдыха в России — Сочи. Мой прадед в конце жизни переехал жить из Кирова (Вятки) в Сочи. Мама моя в детстве каждое лето проводила у него. Рассказывала мне о своей сказочной жизни в Сочи (холодными зимними вечерами, вместо сказок) — и какие там фрукты-овощи, и какое море теплое, и как она играла там и даже ела незрелый инжир, и что с ней после этого было.

Приезжая сюда, я чувствую себя прямо как в родном городе, особенно сейчас — когда Сочи превратился в курорт международного уровня. Снимаю на месяц-полтора апартаменты с видом на море и отдыхаю. Рядом санаторий, куда я каждый день захожу пить минеральную воду и на процедуры, где меня встречают как родную. Друзья, пляж, путешествия по побережью, солнце, свежие фрукты-овощи, отличные рестораны, спорт и массаж — красота!

Я объехала всю Москву и Петербург, собрала самые вкусные гастрономические места в обеих столицах. Мы с моей командой прошли все — от ресторанов высокого уровня до простых и самых вкусных пирожковых в Петербурге. И скажу вам, что везде принимают хорошо и кормят очень вкусно. А какие рецепты собрали хорошие — из почти ста лучших ресторанов в Москве и более 80 в Петербурге!

© Фото : из личного архива Ники Ганич Эстония. Остров Муху © Фото : из личного архива Ники Ганич Эстония. Остров Муху

И еще у меня есть два самых любимых места в мире, где я чувствую себя как дома и по-настоящему отдыхаю. Надо, правда, дальше исследовать, не останавливаться, ну а пока это Эстония и Франция. Эстония — моя вторая родина, там я проводила каникулы у своих многочисленных тетушек, которые переехали туда в советские годы по зову партии и распределению своих институтов.

© Фото : из личного архива Ники Ганич Эстония. Остров Сааремаа © Фото : из личного архива Ники Ганич Эстония. Остров Сааремаа

Это города Таллин, Нарва, остров Сааремаа и курортный поселок Нарва-Йыэсуу, или по-русски Усть-Нарва — жемчужина Балтики.

Там исторически проживало много русских и сейчас — преимущественно русские. Это дальняя резиденция отдыха петербуржцев. И во второй половине XIX, и в начале XX века тут отдыхал практически весь творческий Петербург: Чайковский, Лесков, Шишкин, Мамин-Сибиряк, Северянин, Репин, Набоков, Пастернак, Прокофьев и другие наши великие соотечественники. Усть-Нарва — это около десяти километров чистейших белых пляжей, бывшие советские санатории, превращенные в спа-отели, тишина и покой. Туда я приезжаю, когда надо восстановиться после тяжелой работы, привести себя в порядок.

© Фото : из личного архива Ники Ганич Франция. Устричная ферма. Лагуна То © Фото : из личного архива Ники Ганич Франция. Устричная ферма. Лагуна То

© Фото : из личного архива Ники Ганич Франция. Окситания. Ла-Гранд-Мот © Фото : из личного архива Ники Ганич Франция. Окситания. Ла-Гранд-Мот

И Франция, куда едешь уже за чистейшим удовольствием и наслаждением, в чем французы впереди планеты всей. Париж — это музеи и рестораны, Лазурный Берег — светская жизнь, теперь я там нечасто бываю.

Мои любимые места: Окситания или Лангедок — Монпелье, побережье Средиземного моря, Камарг, Ла-Гранд-Мот — скромный город с архитектурой 60-х годов, с яхтами и пляжами, с местами, не затоптанными туристами.

Это прежде всего французская средиземноморская кухня, устрицы, морепродукты, козий сыр и вина Лангедока.

© Фото : из личного архива Ники Ганич Франция. Монпелье. В мишленовском ресторане © Фото : из личного архива Ники Ганич Франция. Монпелье. В мишленовском ресторане

Сложности в путешествиях тоже, конечно, бывают. У меня в основном все связано с дорогами, когда я сама за рулем. Помню, когда мы с командой направлялись из Москвы в Эстонию, еще на территории России решили объехать Петербург и Гатчину, срезать путь. Наш штурман (кстати, в прямом смысле — штурман дальнего плавания в отставке, мой брат, Макаровку окончил) вел нас дистанционно, по телефону. И он говорит: тут один участок, он непонятный, нет ни одного отзыва, и ничего не пишут о нем. Но если вы по нему проедете, то здорово сэкономите время и много срежете. Участок 30 километров, единственный минус — непонятно какая по качеству дорога. Мы рискнули и поехали.

Теперь я понимаю, что когда нет отзывов, то даже не стоит ехать туда. Это был кошмар.

Там даже не колдобины — куски асфальта и огромные дыры, словно от снарядов, и объехать их нельзя. Вся дорога разбита так, что одно колесо — в одной яме, а другое — в соседней. И поскольку мы ехали очень медленно, то успели разглядеть названия деревень этих. Они нас просто потрясли: деревня Терпилицы, Глумицы. Вот как тут не поверить в то, что как корабль назовешь, так он и поплывет.

© Фото : из личного архива Ники Ганич Эстония. Остров Сааремаа © Фото : из личного архива Ники Ганич Эстония. Остров Сааремаа

Есть места, где отлично организована инфраструктура для туристов. Например, там, где храмы и церкви, много паломников — все прекрасно, а где просто туристы — как-то не очень. Не хватает местной кухни, крафтовых маленьких производств, ресторанчиков, где можно было бы посидеть и попробовать местную кухню.

Надо свои продукты готовить и свою историю популяризировать!

У моей одноклассницы в Вятке есть ресторан в старом доме, где жил Циолковский. Говорю ей: переделай, меняй кухню, делай русское, обучи повара русским блюдам с изюминкой, пусть переосмысливает их и готовит по-новому, а не итальянцам подражает.

© Фото : из личного архива Ники Ганич Ника Ганич на кулинарном мастер-классе © Фото : из личного архива Ники Ганич Ника Ганич на кулинарном мастер-классе

К моему огромному сожалению, тут все связано. Если дороги ужасные, то туризм от них страдает — не проехать на машине, автобусы порой вязнут в центре города. Вследствие этого развивать местную кухню невыгодно — свои люди, местные, в ресторан приходят только на юбилеи да поминки. А если просто обедают в ресторане, то обязательно что-то необычное хотят, ведь пирогов с кашей они и дома поедят. Вот так — замкнули круг.

Но в крупных городах все, конечно, гораздо лучше — где развита инфраструктура и приличные дороги. А еще мне запомнилось, как хорошо было в Белгороде. Там просто класс! Это, можно сказать, мясная столица России. Там я была на фестивале "Гриль Фест" (GrillFest). Власти сделали роскошный парк для пикников, стоянки, туалеты, инфраструктуру полную. Сначала пенсионеров привезли на автобусах — бесплатно, для них столы организовали, чтобы те сесть могли. И палатки были, и шатры, и концерты интересные.

Уверена, что люди поедут путешествовать по родной стране — только дайте им такую возможность!

© Фото : Алексей Дворкин Фестиваль шашлыка в Белгороде © Фото : Алексей Дворкин Фестиваль шашлыка в Белгороде

Чтобы покрытие на дорогах было качественное, стоянки, заправки, парковки, хорошего уровня придорожные рестораны и кафе. А еще — пока явно не хватает денег, возможностей для популяризации своих интересных туристических мест.

В России во многих местах вкусно угощают, даже если это скромные блюда — все равно всегда от души! Но что не забуду никогда, так это русский стол в деревне староверов в Эстонии. Чай из самовара с вареным сахаром, традиционная солянка рыбная и луковый суп.

© Фото : из личного архива Ники Ганич Чайный стол в деревне староверов © Фото : из личного архива Ники Ганич Чайный стол в деревне староверов

Деревни староверов в Эстонии образовались в конце XVII века. Люди бежали от церковных реформ Никона и сохранили свой старый уклад жизни через века. Деревня староверов, в которой я побывала, называется Колкья и стоит на Чудском озере, там всегда есть рыба. А еще они традиционно выращивают самый вкусный лук. Раньше его обозами везли в Петербург на рынки продавать, теперь фермеров с эстонского рынка выживают, китайский лук завозят — дешевле, говорят. Там, кстати, еще такую настойку на калгане делают — фантастическую!

И дают всем путникам: первую рюмку для здоровья, вторую для веселья, а третья у них запрещена — пьянство, говорят, с нее и начинается.

Рецепт рыбной солянки от Ники Ганич

© Фото : из личного архива Ники Ганич Луковый суп и солянка © Фото : из личного архива Ники Ганич Луковый суп и солянка

Ингредиенты:

полкило рыбы (филе леща, судака, окуня);

четыре-пять штук соленых огурцов;

одна-две штуки репчатого лука;

два-три свежих помидора или две столовые ложки томатной пасты;

по одной столовой ложке маслин и каперсов;

две столовые ложки масла;

соль, перец горошком, лавровый лист;

один лимон.

Способ приготовления:

— Для солянки можно брать всякую свежую рыбу, но не мелкую и не очень костлявую. Филе рыбы нарезать на кусочки, по два-три кусочка на порцию, а из костей и головы сварить бульон.

— Очищенный лук тонко нашинковать и слегка поджарить в суповой кастрюле с маслом, добавить томат-пюре и тушить пять-шесть минут. После добавить рыбу, мелко нарезанные огурцы, помидоры, каперсы, перец горошком и лавровый лист, затем влить горячий процеженный рыбный бульон. Посолить и варить 10-15 минут.

— Перед подачей в солянку выложить маслины и несколько долек лимона, очищенных от кожуры. Можно добавить мелко нарезанную зелень. Подавать со сметаной.