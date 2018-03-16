Выбраны лучшие туристические промо-ролики Европы и России

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. 4 награды европейской премии Travel Marketing Awards получило видео, посвященное Канарским островам. А лучшим роликом региона России на международной туристической выставке "MITT" стало видео о Туле, сообщил АТОР.

Испанские креативщики решили сделать акцент на привлечении туристов из Великобритании, организовав компанию "После дождя".

Слоган "Канарские острова предлагают другие способы промокнуть" отразил идею альтернативы британским дождям в виде круглогодичного отдыха на семи островах Испании.

За четыре месяца компании ролик посмотрели более восьми миллионов раз, а рост турпотока из Великобритании за этот период составил 12%.

Концепция российского ролика-победителя онлайн голосования звучит как "Тула – мастерская России". Сейчас ведется работа над созданием англоязычной версии видео для презентации на крупных международных мероприятиях. Также планируется перевести ролик на китайский и немецкий языки.

"Основная задача ролика — продемонстрировать разнообразие тульского края, его богатую историю, неизменные традиции и безграничные туристические возможности; показать, что Тула бывает разной – яркой, свободной, традиционной, инновационной, экзотической, праздничной, что это место, где каждый найдет себе отдых по вкусу", — подчеркивают тульские власти.