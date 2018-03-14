Москва готова разместить всех болельщиков ЧМ-2018

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Лидеры по покупке билетов на ЧМ-2018 — это жители Колумбии, Бразилии, Аргентины, а также Китая и США, хотя их страны не участвуют в турнире, сообщил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
"К нам приедут и болельщики, и гости, которые просто хотят посмотреть город. Мы не видим проблем с размещением всех желающих, тем более специфика футбольных болельщиков в том, что они приезжают на один матч и дальше едут в другие города за своими командами", — уточнил Николай Гуляев. Он добавил, что на сегодняшний день в городе прошли классификацию 1323 отеля.