Футбольным болельщикам будут продавать пиво

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На стадионах во время чемпионата мира по футболу разрешат продажу пива, сообщил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Чиновник подчеркнул, что в России это сейчас запрещено, "но это требования FIFA, непременное условие".

Кроме того, слабоалкогольный напиток будет продаваться и в фан-зоне чемпионата, которая расположится перед главным зданием МГУ им. Ломоносова. "Она рассчитана на 25 тысяч человек. Там будут установлены большие экраны, палатки спонсоров", — уточнил Николай Гуляев. По его словам, гости фан-зоны смогут увидеть трансляции всех матчей чемпионата. Вход в фан-зону будет свободным.