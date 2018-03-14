Еврокомиссия не будет поднимать визовый сбор для россиян

БРЮССЕЛЬ, 14 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Изменения в общий визовый кодекс Шенгенской зоны, предложенные Еврокомиссией, не предусматривают повышения визового сбора для граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе исполнительной коллегии ЕС.

"Увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в 35 евро, установленный соглашениями об упрощении визового режима, которые были заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан", — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия приняла решение повысить на 20 евро визовый сбор для граждан третьих стран.

Новое решение

Об увеличении размера визового сбора сообщил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос. Он уточнил, что цель такого шага — сделать общую визовую политику ЕС "более эффективной и безопасной, упростить процесс получения виз легальными путешественниками".

Согласно предложенным Еврокомиссией изменениям, шенгенские визы можно запрашивать за шесть месяцев до поездки. Консульская служба гарантирует ответ в течение десяти дней.

"Легальным путешественникам, которые использовали свои предыдущие визы законным образом, будут выдаваться многократные въездные визы", — отметил еврокомиссар.

Вместе с тем для выявления ненадежных путешественников Еврокомиссия хочет внести изменения в визовую информационную систему Шенгена, чтобы обеспечить более оперативный и глубокий анализ данных о получателях виз. На эти нужды и будут собирать дополнительные 20 евро.

Аврамопулос ожидает скорейшего одобрения предложений Еврокомиссии Советом ЕС и Европарламентом.