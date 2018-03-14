Вьетнам – это страна с многовековой историей, оригинальными культурными традициями, мягким влажным климатом и протяженными пляжами. В отличие от соседнего Таиланда, который давно стал краем шумных развлечений, Вьетнам более традиционен, но от этого не менее интересен. Согласно старинным легендам, все вьетнамцы считают себя потомками брака Феи и Дракона. Фея отвечала за промышленность – она научила людей производить шелк, а Дракон обучил премудростям сельского хозяйства.

За первые два месяца этого года Вьетнам принял почти три миллиона иностранных туристов — на треть больше, чем в прошлом году. Популярность этого региона у россиян связана в первую очередь с тем, что туры раннего бронирования в эту страну подешевели на 60% по сравнению с прошлым годом. Путешествие по стране драконов и фей — в фотоленте Ria.ru.