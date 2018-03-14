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Путешествие по стране драконов и фей

17:4614.03.2018
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Храм литературы в Ханое
Уличная еда в Ханое
Дорожное движение в Ханое
Мост на озере Возвращенного меча в Ханое
Алтарь Конфуция в Храме литературы в Ханое
Город Хошимин во Вьетнаме
Рыбаки на лодке на реке Сон в национальном парке Фонгня-Кебанг во Вьетнаме
Пещера Фонгня в национальном парке Фонгня-Кебанг во Вьетнаме
Бухта Халонг во Вьетнаме
Рыбацкая лодка в заливе Халонг во Вьетнаме
Рыбаки на берегу деревни Ке Га во Вьетнаме
Бухта Халонг во Вьетнаме
Рыбак на берегу деревни Ке Га во Вьетнаме
Местные жители разделывают рыбу на берегу в деревне Ке Га во Вьетнаме
Рыбацкие лодки на берегу в деревне Ке Га во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВьетнам входит в список пятидесяти наиболее дешевых для проживания стран в мире. Согласно порталу "GoBankingRates", страна фей и драконов оказалась на 44-ой строчке рейтинга, учитывающего цены на жилье, продукты, другие товары и услуги.Храм литературы в Ханое
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вьетнам входит в список пятидесяти наиболее дешевых для проживания стран в мире. Согласно порталу "GoBankingRates", страна фей и драконов оказалась на 44-ой строчке рейтинга, учитывающего цены на жилье, продукты, другие товары и услуги.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВозможно, именно с уровнем цен связан рост популярности Вьетнама среди путешественников. За 2017 год туристический поток из-за рубежа в страну увеличился сразу на 27.8 процентов. Самые популярные курорты страны - Муйне, Нячанг и Далат. Кроме того, известными туристическими местами являются столица Вьетнама Ханой, города Хюэ и Хошимин.Уличная еда в Ханое
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Возможно, именно с уровнем цен связан рост популярности Вьетнама среди путешественников. За 2017 год туристический поток из-за рубежа в страну увеличился сразу на 27.8 процентов. Самые популярные курорты страны - Муйне, Нячанг и Далат. Кроме того, известными туристическими местами являются столица Вьетнама Ханой, города Хюэ и Хошимин.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтолица Вьетнама и второй по численности населения город страны Ханой (на фото) расположен на берегу реки Хонгха, которую также называют Красной рекой. Название столицы с вьетнамского переводится как "место, окруженное рекой".Дорожное движение в Ханое
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Столица Вьетнама и второй по численности населения город страны Ханой (на фото) расположен на берегу реки Хонгха, которую также называют Красной рекой. Название столицы с вьетнамского переводится как "место, окруженное рекой".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОдна из главных достопримечательностей Ханоя - "озеро возвращённого меча" Хоанкьем, которое образовалось на месте старого русла Красной реки. В северной и южной частях озера находятся два небольших острова. Согласно поверью - это тело и голова священной черепахи. На северном острове находится Храм Нефритовой горы, к которому ведет Мост Восходящего солнца (на фото). На южном острове, который лежит близко к центру озера, находится Башня Черепахи.Мост на озере Возвращенного меча в Ханое
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Одна из главных достопримечательностей Ханоя - "озеро возвращённого меча" Хоанкьем, которое образовалось на месте старого русла Красной реки. В северной и южной частях озера находятся два небольших острова. Согласно поверью - это тело и голова священной черепахи. На северном острове находится Храм Нефритовой горы, к которому ведет Мост Восходящего солнца (на фото). На южном острове, который лежит близко к центру озера, находится Башня Черепахи.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЕще одной знаковой достопримечательностью Ханоя является "Храм литературы" Ван-Мьеу. Он был основан в 1070 году и посвящен Конфуцию. Здесь был учрежден первый вьетнамский университет. С 1442 года в храме стали проводить церемонию вручения дипломов. Имена учеников, успешно сдавших экзамены, вырезались на каменных стелах, которые стояли на черепахах - символах мудрости. В марте 2010 года экспозиция стел была признана ЮНЕСКО объектом всемирного документационного наследия. Комплекс зданий включает пять дворов, символизирующих огонь, воду, землю, дерево и металл.Алтарь Конфуция в Храме литературы в Ханое
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Еще одной знаковой достопримечательностью Ханоя является "Храм литературы" Ван-Мьеу. Он был основан в 1070 году и посвящен Конфуцию. Здесь был учрежден первый вьетнамский университет. С 1442 года в храме стали проводить церемонию вручения дипломов. Имена учеников, успешно сдавших экзамены, вырезались на каменных стелах, которые стояли на черепахах - символах мудрости. В марте 2010 года экспозиция стел была признана ЮНЕСКО объектом всемирного документационного наследия. Комплекс зданий включает пять дворов, символизирующих огонь, воду, землю, дерево и металл.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкХошимин (на фото) - крупнейший город во Вьетнаме, центр коммерческой и культурный жизни всей страны. С 1887 до 1901 года город, который тогда назывался Сайгон, был столицей Французского Индокитая. Именно поэтому местные достопримечательности представляют собой смесь азиатской экзотики, французского шарма и американского космополитизма.Город Хошимин во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Хошимин (на фото) - крупнейший город во Вьетнаме, центр коммерческой и культурный жизни всей страны. С 1887 до 1901 года город, который тогда назывался Сайгон, был столицей Французского Индокитая. Именно поэтому местные достопримечательности представляют собой смесь азиатской экзотики, французского шарма и американского космополитизма.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВо вьетнамской провинции Куангбинь находится национальный парк Фонгня-Кебанг. Это один из самых больших карстовых регионов мира. Его система, включающая порядка 300 пещер и гротов, простирается на 120 километров. Возраст карстовых образований Фонгни оценивается в 400 миллионов лет. В 2003 году парк был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.Рыбаки на лодке на реке Сон в национальном парке Фонгня-Кебанг во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Во вьетнамской провинции Куангбинь находится национальный парк Фонгня-Кебанг. Это один из самых больших карстовых регионов мира. Его система, включающая порядка 300 пещер и гротов, простирается на 120 километров. Возраст карстовых образований Фонгни оценивается в 400 миллионов лет. В 2003 году парк был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНазвание парка происходит от леса Кебанг и пещеры Фонгня, длина которой более 7,7 км. Пещера включает в себя 14 гротов и почти 14-ти километровую подземную реку Тяй. Сейчас для туристов открыты 1200 метров пещеры.Пещера Фонгня в национальном парке Фонгня-Кебанг во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Название парка происходит от леса Кебанг и пещеры Фонгня, длина которой более 7,7 км. Пещера включает в себя 14 гротов и почти 14-ти километровую подземную реку Тяй. Сейчас для туристов открыты 1200 метров пещеры.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЕще одним объектом всемирного наследия ЮНЕСКО во Вьетнаме является бухта Халонг. Она находится в Тонкинском заливе Южно-китайского моря. Бухта, раскинувшаяся на 1500 квадратных километров, включает в себя более трех тысяч островов, а также небольшие скалы, утесы и пещеры. Название бухты переводится как "место, где дракон спустился в море".Бухта Халонг во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Еще одним объектом всемирного наследия ЮНЕСКО во Вьетнаме является бухта Халонг. Она находится в Тонкинском заливе Южно-китайского моря. Бухта, раскинувшаяся на 1500 квадратных километров, включает в себя более трех тысяч островов, а также небольшие скалы, утесы и пещеры. Название бухты переводится как "место, где дракон спустился в море".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПо легенде, бухта Халонг была создана большим драконом. Спустившись с гор, он пропахал землю своим хвостом. Образовавшие ложбины заполнились водой, когда дракон ушел в море.Рыбацкая лодка в заливе Халонг во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По легенде, бухта Халонг была создана большим драконом. Спустившись с гор, он пропахал землю своим хвостом. Образовавшие ложбины заполнились водой, когда дракон ушел в море.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ бухте Халонг располагаются четыре рыбацких деревни, в них живет порядка 1600 человек. Самый большой остров бухты Халонг называется Катба. В 1986 году половина его территории стала национальным парком. На острове есть множество озер, водопадов и гротов, прибрежные коралловые рифы.Рыбаки на берегу деревни Ке Га во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В бухте Халонг располагаются четыре рыбацких деревни, в них живет порядка 1600 человек. Самый большой остров бухты Халонг называется Катба. В 1986 году половина его территории стала национальным парком. На острове есть множество озер, водопадов и гротов, прибрежные коралловые рифы.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИнтереснее всего рассматривать бухту Халонг с борта небольшого кораблика, отправившись в круиз по живописному маршруту, пролегающему мимо островов, скал и утесов.Бухта Халонг во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Интереснее всего рассматривать бухту Халонг с борта небольшого кораблика, отправившись в круиз по живописному маршруту, пролегающему мимо островов, скал и утесов.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ южной части Вьетнама есть небольшой курорт Ке Га. Эта рыбацкая деревушка протянулась вдоль морского побережья в 40 километрах от города Фантхьета. Это место идеально для тех, кто хочет отдохнуть в окружении природы от городской суеты.Рыбак на берегу деревни Ке Га во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В южной части Вьетнама есть небольшой курорт Ке Га. Эта рыбацкая деревушка протянулась вдоль морского побережья в 40 километрах от города Фантхьета. Это место идеально для тех, кто хочет отдохнуть в окружении природы от городской суеты.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ деревне Ке Га живут обычные вьетнамцы. Основная статья их доходов - рыбная ловля и выращивание риса.Местные жители разделывают рыбу на берегу в деревне Ке Га во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В деревне Ке Га живут обычные вьетнамцы. Основная статья их доходов - рыбная ловля и выращивание риса.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкРядом с деревней Ке Га находится самый старый маяк во Вьетнаме. Он был построен на прилегающем к мысу островке более века назад во времена французской оккупации. Во время отливов остров соединяется с побережьем узким перешейком, и до маяка можно дойти пешком. В остальное время местные жители возят туристов до острова на лодке.Рыбацкие лодки на берегу в деревне Ке Га во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Рядом с деревней Ке Га находится самый старый маяк во Вьетнаме. Он был построен на прилегающем к мысу островке более века назад во времена французской оккупации. Во время отливов остров соединяется с побережьем узким перешейком, и до маяка можно дойти пешком. В остальное время местные жители возят туристов до острова на лодке.
Рыбацкие лодки на берегу в деревне Ке Га во ВьетнамеПутешествие по стране драконов и фей17:4614.03.2018
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Вьетнам – это страна с многовековой историей, оригинальными культурными традициями, мягким влажным климатом и протяженными пляжами. В отличие от соседнего Таиланда, который давно стал краем шумных развлечений, Вьетнам более традиционен, но от этого не менее интересен. Согласно старинным легендам, все вьетнамцы  считают себя потомками брака Феи и Дракона. Фея отвечала за промышленность – она научила людей производить шелк, а Дракон обучил премудростям сельского хозяйства.

За первые два месяца этого года Вьетнам принял почти три миллиона иностранных туристов — на треть больше, чем в прошлом году. Популярность этого региона у россиян связана в первую очередь с тем, что туры раннего бронирования в эту страну подешевели на 60% по сравнению с прошлым годом. Путешествие по стране драконов и фей — в фотоленте Ria.ru.

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