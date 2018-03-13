"Аэрофлот" начал продажу билетов из Москвы в Каир

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы Москва — Каир — Москва. Полеты начнутся 11 апреля, говорится в сообщении авиакомпании.
С 12 июня по 2 июля полеты станут ежедневными из-за проведения Чемпионата мира по футболу в России.
Авиасообщение между столицами двух стран прервали осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.
Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.