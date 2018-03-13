"Аэрофлот" начал продажу билетов из Москвы в Каир

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы Москва — Каир — Москва. Полеты начнутся 11 апреля, говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы в Каир будут осуществляться вечером трижды в неделю: по понедельникам, средам и субботам, обратно — ночью по вторникам, четвергам и воскресеньям.

С 12 июня по 2 июля полеты станут ежедневными из-за проведения Чемпионата мира по футболу в России.