Мертвое море раскинулось между Палестинской Автономией, Израилем и Иорданией. Побережье этого водоема является самым низким участком суши на Земле. Уровень воды здесь на 430 метров ниже уровня моря и падает со скоростью примерно метра в год. Это связано с промышленной разработкой природных ресурсов озера и использованием до 80% впадающих в него притоков. За последнее столетие уровень воды упал на 25 метров, из-за осушения море оказалось поделенным на две части — северную и южную. Это нарушило естественный процесс циркуляции воды в водоеме, а понижение уровня грунтовых вод привело к образованию подземных полостей и проседанию почвы. На территории Израиля и Иордании уже есть порядка 1200 провалов, глубина которых иногда достигает 25 метров. Многие пляжи закрылись, а вдоль береговой линии появились знаки, предупреждающие об опасности провалов. Тем не менее, на Мертвом море продолжает развиваться туризм, строятся новые отели и клиники.
Исчезающее Мертвое море
13:1113.03.2018
019721
© REUTERS / Ronen ZvulunПляж в окрестностях города Метсоке Драгот является одним из немногих, где сохранилась первозданная природа самой низкой точки планеты.
Пляж в окрестностях города Метсоке Драгот является одним из немногих, где сохранилась первозданная природа самой низкой точки планеты.
© REUTERS / Ronen Zvulun Этот дикий пляж находится в северной части Мертвого моря, которая граничит с Израилем, Западным берегом и Иорданией.
Этот дикий пляж находится в северной части Мертвого моря, которая граничит с Израилем, Западным берегом и Иорданией.
© REUTERS / Ronen ZvulunВ район Метсоке Драгот приезжают люди, которые хотя отдохнуть от благ цивилизации и окунуться в древние воды, которые на протяжении веков привлекали монахов, отшельников и путешественников, искавших особого духовного подъема.
В район Метсоке Драгот приезжают люди, которые хотя отдохнуть от благ цивилизации и окунуться в древние воды, которые на протяжении веков привлекали монахов, отшельников и путешественников, искавших особого духовного подъема.
© REUTERS / Ronen Zvulun Туристы часто приезжают на этот дикий пляж и остаются здесь жить на недели и месяцы в палатках или шалашах, построенных из подручных средств.
Туристы часто приезжают на этот дикий пляж и остаются здесь жить на недели и месяцы в палатках или шалашах, построенных из подручных средств.
© REUTERS / Ronen ZvuluПодобные временные лагеря, возникающие на пляже, на иврите называют зулами. в основном они построены из веток, брезента и фанеры, которые способны лишь защитить от солнца.
Подобные временные лагеря, возникающие на пляже, на иврите называют зулами. в основном они построены из веток, брезента и фанеры, которые способны лишь защитить от солнца.
© REUTERS / Ronen ZvulunНекоторые живут здесь годами без электричества или мобильного телефона, спасаясь от мира хай-тека.
Некоторые живут здесь годами без электричества или мобильного телефона, спасаясь от мира хай-тека.
© REUTERS / Ronen ZvuluБольшинство же приезжают конечно за целебными свойствами минералов и грязи из Мертвого моря.
Большинство же приезжают конечно за целебными свойствами минералов и грязи из Мертвого моря.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Информационная безопасность
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+