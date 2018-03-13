РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Исчезающее Мертвое море

13:1113.03.2018
01971
Девушка с поющей чашей на берегу Мертвого моря
Мужчина на берегу Мертвого моря
Польские туристы купаются в Мертвом море
Белорусский турист играет на гитаре на берегу Мертвого моря
Женщина трубит в шофар на берегу Мертвого моря
Мужчина в тростниковых зарослях на берегу Мертвого моря
Человек, покрытый грязью из Мертвого моря, отдыхает на берегу
Мужчина на берегу Мертвого моря
© REUTERS / Ronen ZvulunПляж в окрестностях города Метсоке Драгот является одним из немногих, где сохранилась первозданная природа самой низкой точки планеты.Девушка с поющей чашей на берегу Мертвого моря
© REUTERS / Ronen Zvulun
Пляж в окрестностях города Метсоке Драгот является одним из немногих, где сохранилась первозданная природа самой низкой точки планеты.
© REUTERS / Ronen Zvulun Этот дикий пляж находится в северной части Мертвого моря, которая граничит с Израилем, Западным берегом и Иорданией.Мужчина на берегу Мертвого моря
© REUTERS / Ronen Zvulun
Этот дикий пляж находится в северной части Мертвого моря, которая граничит с Израилем, Западным берегом и Иорданией.
© REUTERS / Ronen ZvulunВ район Метсоке Драгот приезжают люди, которые хотя отдохнуть от благ цивилизации и окунуться в древние воды, которые на протяжении веков привлекали монахов, отшельников и путешественников, искавших особого духовного подъема.Польские туристы купаются в Мертвом море
© REUTERS / Ronen Zvulun
В район Метсоке Драгот приезжают люди, которые хотя отдохнуть от благ цивилизации и окунуться в древние воды, которые на протяжении веков привлекали монахов, отшельников и путешественников, искавших особого духовного подъема.
© REUTERS / Ronen Zvulun Туристы часто приезжают на этот дикий пляж и остаются здесь жить на недели и месяцы в палатках или шалашах, построенных из подручных средств.Белорусский турист играет на гитаре на берегу Мертвого моря
© REUTERS / Ronen Zvulun
Туристы часто приезжают на этот дикий пляж и остаются здесь жить на недели и месяцы в палатках или шалашах, построенных из подручных средств.
© REUTERS / Ronen ZvuluПодобные временные лагеря, возникающие на пляже, на иврите называют зулами. в основном они построены из веток, брезента и фанеры, которые способны лишь защитить от солнца.Женщина трубит в шофар на берегу Мертвого моря
© REUTERS / Ronen Zvulu
Подобные временные лагеря, возникающие на пляже, на иврите называют зулами. в основном они построены из веток, брезента и фанеры, которые способны лишь защитить от солнца.
© REUTERS / Ronen ZvulunНекоторые живут здесь годами без электричества или мобильного телефона, спасаясь от мира хай-тека.Мужчина в тростниковых зарослях на берегу Мертвого моря
© REUTERS / Ronen Zvulun
Некоторые живут здесь годами без электричества или мобильного телефона, спасаясь от мира хай-тека.
© REUTERS / Ronen ZvuluБольшинство же приезжают конечно за целебными свойствами минералов и грязи из Мертвого моря.Человек, покрытый грязью из Мертвого моря, отдыхает на берегу
© REUTERS / Ronen Zvulu
Большинство же приезжают конечно за целебными свойствами минералов и грязи из Мертвого моря.
© REUTERS / Ronen ZvulunВысокий туристический сезон на Мертвом море зимой, когда не слишком жарко.Мужчина на берегу Мертвого моря
© REUTERS / Ronen Zvulun
Высокий туристический сезон на Мертвом море зимой, когда не слишком жарко.
Девушка с поющей чашей на берегу Мертвого моряИсчезающее Мертвое море13:1113.03.2018
Большая воловья птица и капибара, Пантанал, БразилияЛучшие фото из жизни пернатых18:5512.03.2018
Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Олег Табаков на церемонии вручения премии Олега Табакова в Московском театре под руководством О.Табакова в МосквеОлег Табаков: легендарный современник в театре, жизни и кино17:0012.03.2018
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании US-Bangla Airlines в Катманду, Непал. 12 марта 2018Первые кадры с места крушения самолета в Непале15:2512.03.2018
Другое измерение: как разместить все необходимое на кухне в квартире-студииДругое измерение: как разместить все необходимое на кухне в квартире-студии14:5612.03.2018
Модель в гримерке готовится к демонстрации одежды из новой коллекции дизайнера Вячеслава Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в МосквеПоказ Slava Zaitsev на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве12:3011.03.2018
Американская актриса Шэрон Стоун перед показом фильма За канделабра на 66-м Каннском кинофестивале во Франции. 21 мая 2013 годаОпасная блондинка Шэрон Стоун12:3010.03.2018
Модели во время показа нижнего белья в рамках фестиваля лыжного спорта и моды Ski and Fashion Festival 2018 года на ливанском горнолыжном курорте Фарая, к северу от БейрутаЛучшие фото недели: шоу фигуристов и северное сияние в Норвегии11:0009.03.2018
Петр Сергиев забирает яйцеклетки в капиллярЭксперимент по редактированию генома08:0009.03.2018
Модель Наталья ВодяноваРоссийские звезды, добившиеся успеха за рубежом10:0008.03.2018
Все фотоленты

Мертвое море раскинулось между Палестинской Автономией, Израилем и Иорданией. Побережье этого водоема является самым низким участком суши на Земле. Уровень воды здесь на 430 метров ниже уровня моря и падает со скоростью примерно метра в год. Это связано с промышленной разработкой природных ресурсов озера и использованием до 80% впадающих в него притоков. За последнее столетие уровень воды упал на 25 метров, из-за осушения море оказалось поделенным на две части — северную и южную. Это нарушило естественный процесс циркуляции воды в водоеме, а понижение уровня грунтовых вод привело к образованию подземных полостей и проседанию почвы. На территории Израиля и Иордании уже есть порядка 1200 провалов, глубина которых иногда достигает 25 метров. Многие пляжи закрылись, а вдоль береговой линии появились знаки, предупреждающие об опасности провалов. Тем не менее, на Мертвом море продолжает развиваться туризм, строятся новые отели и клиники.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена