В Китае открылся самый высокий стеклянный мост в мире

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Китае, в парке Батайшань в провинции Сычуань, открыли самый высокий стеклянный мост в мире. Об этом сообщил китайский новостной канал CGTN.
Пролет пешеходного моста находится на высоте двух километров выше уровня моря. Конструкция соединяет две горные вершины, глубина ущелья между которыми сопоставима с 66-этажным небоскребом – 186 метров.
Длина нового моста составляет 198 метров, ширина – два с половиной метра. Покрытие выполнено из стекла, что добавляет острых ощущений желающим прогуляться по конструкции.
Для свободного посещение конструкцию открыли в минувшие выходные, до этого в течении последних недель велась опытная эксплуатация.
Напомним, что самый длинный стеклянный мост в мире также расположен в Китае, его открыли в начале зимы в районе города Шицзячжуан. Длина конструкции – 488 метров, ширина – два метра, высота пролета — 218 метров.
А особенностью моста в Хунъягу стало то, что он раскачивается, когда пешеходы приближаются к середине. Но это не влияет на безопасность – на этом сооружении могут находиться более 500 посетителей одновременно.