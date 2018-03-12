В Китае открылся самый высокий стеклянный мост в мире

Пара идет по стеклянной дорожке, которая считается самой длиннойм в мире, в парке Ордовик в Ваншэн, Китай. 1 июня 2017

Пара идет по стеклянной дорожке, которая считается самой длиннойм в мире, в парке Ордовик в Ваншэн, Китай. 1 июня 2017

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Китае, в парке Батайшань в провинции Сычуань, открыли самый высокий стеклянный мост в мире. Об этом сообщил китайский новостной канал CGTN.

Пролет пешеходного моста находится на высоте двух километров выше уровня моря. Конструкция соединяет две горные вершины, глубина ущелья между которыми сопоставима с 66-этажным небоскребом – 186 метров.

Длина нового моста составляет 198 метров, ширина – два с половиной метра. Покрытие выполнено из стекла, что добавляет острых ощущений желающим прогуляться по конструкции.

Для свободного посещение конструкцию открыли в минувшие выходные, до этого в течении последних недель велась опытная эксплуатация.

Напомним, что самый длинный стеклянный мост в мире также расположен в Китае, его открыли в начале зимы в районе города Шицзячжуан. Длина конструкции – 488 метров, ширина – два метра, высота пролета — 218 метров.

А особенностью моста в Хунъягу стало то, что он раскачивается, когда пешеходы приближаются к середине. Но это не влияет на безопасность – на этом сооружении могут находиться более 500 посетителей одновременно.