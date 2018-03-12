В Индии девять туристов стали жертвами лесного пожара

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар — РИА Новости. По меньшей мере девять туристов погибли, 18 получили ранения в результате массивного лесного пожара, который произошел в горном районе Курангани штата Тамилнад на юге Индии, передает в понедельник агентство ANI.

"Подтверждена информация о девяти погибших. Среди них — четыре женщины, четверо мужчин и один ребенок. Всего были спасены 27 человек, 10 из которых пострадали незначительно, в то время как восемь получили серьезные травмы", — сообщило агентство в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

Данные о национальной принадлежности погибших не приводятся.

В свою очередь, как информирует телеканал NDTV, пожар начался в тот момент, когда группа туристов возвращалась из треккинг-тура, приуроченного к празднованию Международного женского дня. По сведениям телеканала, все погибшие и пострадавшие — местные жители, однако официального подтверждения этому пока не поступало.

Вскоре после случившегося министр обороны Индии Нирмала Ситхараман распорядилась задействовать ВВС для помощи в операции по поиску и спасению туристов. До прибытия на место происшествия спасателей поиски пропавших вели местные жители. В полиции отмечают, что за последнее время в этих районах вспыхнуло как минимум несколько пожаров, и прежде чем начать восхождение, туристы должны были получить соответствующее разрешение в профильных органах.