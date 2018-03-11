Туристскую энциклопедию Алтайского края представили на "Интурмаркете-2018"

КРАСНОГОРСК (Московская область), 11 мар – РИА Новости. Презентация уникального издания — туристской энциклопедии "Регионы России "Алтайский край" состоялась на проходящей в Москве международной туристической выставке "Интурмаркет-2018".

"Аналогов этому изданию в Российской Федерации на сегодня нет. Инициатором публикации выступает Алтайский край. В книге представлена полная информация о туристических ресурсах региона. Мы рассчитываем, что эту инициативу поддержат и другие регионы страны", — сказал на презентации председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от края Михаил Щетинин.

Он отметил, что работа над книгой велась более трех лет, она представляет собой "специализированное научно-справочное издание в 700 статей, где содержится обширный материал о туристско-рекреационном потенциале Алтайского края".

Туристская энциклопедия выпущена в честь 80-летия Алтайского края.

В этом году Алтайский край в 13-й стал участником "Интурмаркета", из них шестой год он выступает стратегическим партнёром международного мероприятия.

В дни работы выставки посетители стенда края могут не только познакомиться с местными туристическими продуктами и услугами, узнать об уникальных турмаршрутах, но и стать участниками концертов, розыгрышей призов, а также приобрести натуральные алтайские продукты.

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