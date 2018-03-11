Ростуризм назвал Крым и Кубань самыми популярными турнаправлениями в России

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Курорты Краснодарского края и Крыма относятся к наиболее популярным отечественным туристским направлениям и суммарно принимают более 21 миллиона туристов в год, сообщил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Крым и Краснодарский край в воскресенье в рамках туристской международной выставки "Интурмаркет-2018", которая проходит в эти дни в Москве, заключили соглашение о сотрудничестве в туристской сфере.

"Краснодарский край и Крым относятся к наиболее популярным и востребованным отечественным туристским направлениям. Суммарно они принимают более 21 миллиона туристов в год. История курортного дела в этих регионах насчитывает уже более столетия, а обилие природных и культурных достопримечательностей, широкий спектр возможностей для различных видов туризма обуславливает их высокую привлекательность в качестве круглогодичных направлений отдыха и путешествий", — сказал Сафонов, слова которого приводит пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

Глава Ростуризма уверен, что консолидация туристско-рекреационных ресурсов станет мощным импульсом для дальнейшего роста турпотока в Крым и Краснодарский край.