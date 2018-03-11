Ростуризм хочет повысить квалификацию работников туризма на местном уровне

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму в рамках новой ФЦП по развитию туризма на 2019-2025 годы выступает с инициативой по внедрению программ дополнительного образования для повышения квалификации специалистов в сфере туризма на местном уровне по всей территории России, заявил в воскресенье руководитель ведомства Олег Сафонов.

Выступая на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ в рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет", он подчеркнул, что одной из главных задач в реализации новой федеральной целевой программы на период 2019-2025 годов станет развитие отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма.

"Президент в своем послании Федеральному собранию отметил важность профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе. Этот вопрос очень актуален для туристской сферы. У нас есть опыт развития туризма "сверху", в то время как очень важным является реализация инициатив, исходящих "снизу". Однако навыков и компетенций в части разработки и ведения туристских проектов на муниципальном уровне практически нет", — сказал Сафонов.

"В этой связи мы выступаем с инициативой по внедрению программ дополнительного образования для служащих муниципальных органов власти в части управления развитием туризма в муниципальном образовании на основе проектного подхода, что позволит повысить эффективность туристско-рекреационного развития территорий по всей стране", — заявил глава Ростуризма.