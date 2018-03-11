Крым и Кубань готовы совместно развивать туризм

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Крым и Краснодарский край объединят свои возможности и усилия для развития туристической сферы, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

По его словам, соглашение о сотрудничестве будет подписано в воскресенье в рамках туристской международной выставки "Интурмаркет-2018" в Москве.

"У нас уже есть договоренности о совместных промо-акциях, совместной информационной поддержке и лоббировании вопроса снижения стоимости внутренних авиаперелетов, от чего курорты Краснодарского края страдают точно так же, как и крымские", — сказал Волченко агентству.

По его словам, оба туристических региона также намерены сотрудничать в части легализации туристического бизнеса, развития пляжного и событийного туризма, а также санаторно-курортной отрасли.

"Несмотря на то, что у нас сходные туристические потоки, мы не конкурируем, а взаимодействуем. Возможна разработка общих туристических продуктов, в том числе для иностранных туристов, которые могут побывать, к примеру, несколько дней в Сочи, а затем в Крыму. Это все перспектива, которая может работать на оба региона", — сказал министр.