В Сочи ограничат въезд автомобилей с бензиновыми двигателями

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. По заявлению пресс-службы администрации Краснодарского края, ограниченный въезд на большую часть территории Олимпийского парка в Сочи вступит в силу уже в июле.

Пока ограничения коснутся только личного автотранспорта и не затронут автобусы, осуществляющие туристические перевозки. В будущем планируется закрыть доступ всему транспорту с бензиновым двигателем — въехать в парк можно будет только на электромобилях.

"Никаких дополнительных изменений в законодательство для этого вносить не нужно – соответствующие дорожные знаки уже утверждены на уровне федерации и вступят в силу в июле текущего года", – отмечает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В будущем планируется ограничивать доступ автомобилей с бензиновыми двигателями и на другие территории. Уже приступили к обсуждению возможности ограничения движения в прибрежных зонах городов-курортов региона автомобилей класса ниже "Евро-4".

Работа по ограничению движения бензинового транспорта и созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей ведется в рамках краевой концепции развития экологически чистого транспорта и новых форм мобильности.

Концепция в том силе подразумевает бесплатные места для электротранспорта на муниципальных парковках, планируется отмена транспортного налога и допуск электромобилей на полосы общественного транспорта.