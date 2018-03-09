Жизнь на вулкане и в "Играх престолов": самые необычные отели Европы

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Склон вулкана, башенный кран, винная бочка, канализационные трубы, мыльные пузыри — оказывается, все это подходит для отелей. Фантазия архитекторов, способных практически из чего угодно создать стильный гостиничный номер, не знает границ. О самых необычных отелях Европы — в материале РИА Новости.

НЛО на дереве

Хотите пожить в летающей тарелке, птичьем гнезде или зеркальном кубе среди ветвей — нет ничего проще, если есть деньги и время. Такое необычное размещение предлагает шведская гостиница, расположенная в лесу в 70 минутах езды от города Харадс.

Публикация от Treehotel (@treehotel) Янв 18, 2018 в 4:44 PST

Все номера находятся над землей, в кронах деревьев. Дизайнеры постарались сделать их абсолютно разными. Например, зеркальный куб практически незаметен снизу, зато бросается в глаза застрявший в ветвях НЛО. Для менее экстравагантных гостей есть и номера, все же похожие на человеческое (пусть и странного дизайна) жилище.

Найти в этой гостинице места на ближайшие даты не удалось, а в мае системы бронирования предлагают двухместный номер стоимостью от 30 тысяч рублей в сутки.

В центре озера

Если нет желания лезть на дерево, можно уйти под воду и переночевать в аквариуме. Такой отель на озере Меларен, третьем по величине в Швеции, разработал художник и скульптор Микаэль Генберг.

Снаружи кажется, что прямо посреди озера стоит небольшой красный домик с белой дверью и круглыми окошками. На самом деле под ним на три метра вглубь уходит единственный номер — комнатка с двумя кроватями, тумбочкой и прямоугольными окнами, за которыми плавают рыбы.

Подводные отели не редкость для экзотических пляжных стран — как правило, они выполнены с большим размахом, но в Европе такой отель пока единственный.

Отель на кране

В Амстердаме можно поселиться в портовом кране закрывшейся судоверфи. "Риски и технические проблемы были безграничны", — так описывают процесс создания этого отеля на его сайте.

Два лифта обеспечивают доступ в панорамную лаунж-зону на высоте 15 метров, к услугам гостей — три просторных экстравагантных люкса в верхней части крана (35-50 метров). Стоимость номера — от 50 тысяч рублей за ночь. "Это нужно сделать хотя бы раз в жизни", — утверждают постояльцы отеля.

По примеру Диогена

Еще один голландский отель приспособил для туристов винные бочки. В гигантских емкостях раньше выдерживалось французское божоле из местной винодельни.

"Какой потрясающий сон в этих бочках! Прекрасная терраса, приветливый персонал. Милый маленький городок. Очень уютно и комфортно!" — пишут постояльцы.

Стоимость проживания в бочке — от 10 тысяч рублей (двухместный номер).

Кто сколько сможет

В Австрии построили отель из перепрофилированных, невероятно прочных канализационных труб — в Оттенсгейме, на берегу Дуная. Остановиться там можно с мая по октябрь.

"Внешняя простота скрывает неожиданно удобный интерьер: двуспальная кровать, тумбочка, лампа, шерстяное одеяло и спальный мешок из легкого хлопка", — поясняют на сайте. Все другие удобства — туалеты, душевые, мини-бар, кафе — на территории.

Это некоммерческий проект, остановиться в отеле больше чем на три ночи нельзя. Но и стоимость соответствующая: "Вы можете заплатить сколько пожелаете".

Отель-кишечник

В Бельгии же, между Антверпеном и Гентом, в арт-парке Verbeke Foundation, есть отель в виде… кишечника. Вообще-то это арт-объект художника Джепа Ван Лисхаута. Потом решили превратить его в гостиницу. Тут всего две комнаты с отоплением, двуспальной кроватью и душем.

Цена за номер — около 8500 рублей в сутки. Экскурсия по парку включена.

Игры престолов

В финской Лапландии недавно открылся ледяной отель, посвященный сериалу "Игра престолов".

Публикация от SnowVillage (@snowvillagefinland) Фев 21, 2018 в 8:42 PST

Есть в нем и знаменитый (но сделанный изо льда) трон, который охраняет Григор Гора Клиган, и ледяная горка в форме дракона. Гостиница находится на территории Lapland Snow Village. Температура в номерах — минус пять градусов.

Стоимость проживания — примерно 20 тысяч рублей за номер.

Как на вулкане

Необычный отель находится на склоне вулкана Хендгиль, посреди лавовых полей. До столицы Исландии Рейкьявика — менее часа на машине.

Рядом с гостиницей — национальный парк Thingvellir (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) со всеми основными достопримечательностям "земли огня и льда". При строительстве и отделке использовались древесина, выброшенная океаном на берег, застывшая лава, вулканический пепел.

Остановиться тут можно, заплатив от 23 тысяч рублей в сутки.

Отель для экстремалов

На итальянской стороне горы Монблан на высоте 2835 метров над уровнем моря на самом краю скалы балансирует творение архитекторов Луки Джентилькоре и Стефано Теста. Гостиница, напоминающая фрагмент самолета, названа в честь альпиниста Джусто Джервазутти, погибшего в Альпах.

Раньше тут была деревянная хижина. Теперь в новом футуристическом отеле могут разместиться до 12 человек. Кстати, похожая гостиница есть и на южном склоне горы Эльбрус на высоте 3912 метров над уровнем моря между Гарабаши и Приютом 11. Ее также проектировали Лука Джентилькоре и Стефано Теста.

Мыльный пузырь

Французский дизайнер Пьер Стефан Дюма, создавая необычные современные решения для временного жилья, перешел от концепции хижины на деревьях к пузырям Cristal Bubble. Прозрачная сферическая палатка позволяет полностью слиться с природой.

"Необычная ночь в пузыре с максимальным комфортом. Некоторые детские мечты остаются с нами на всю жизнь. Сон под звездами — одна из них. И все же мы не всегда готовы к спартанскому опыту, колебаниям температуры, влажности или насекомым, — говорится на сайте отеля. — Пузыри, задуманные и изготовленные во Франции, представляют собой уникальный вариант размещения, обеспечивая комфорт роскошного отеля".

Пожить в "мыльном пузыре" можно, например, в одном из кемпингов на Лазурном побережье.