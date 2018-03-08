В Феодосии на пляже заметили фламинго

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Феодосии можно увидеть краснокнижную птицу — розового фламинго, поселившегося на побережье недалеко от пансионата "Украина" — сообщает местное издание "Кафа".

Местные жители говорят, что птица ведет себя беспокойно, кричит и близко к себе не подпускает.

Журналисты крымского издания "Объектив" рассказали о том, что связались с сафари-парком "Тайган", но там им предложили лично отловить и привезти птицу. Глава феодосийской администрации Сергей Фомич пообещал взять ситуацию под свой контроль.

© Фото : Дмитрий Ехно Фламинго в Феодосии © Фото : Дмитрий Ехно Фламинго в Феодосии

В последний раз трех фламинго, прилетавших на зимовку, в Феодосии видели в 2012 году в районе озера Аджиголь. Всего за последние 15 лет птиц в этих местах замечали не более 5 раз.

В конце прошлого века фламинго довольно часто зимовали в Крыму, но сейчас ближайшие места массового гнездования птиц – Каспий и Казахстан.

Специалисты связывают возможное изменение характера миграций фламинго с экологическими изменениями. Однако, их не достаточно для того, чтобы фламинго начали гнездоваться в Феодосии на постоянной основе.

Кстати, розовую окраску птицам придает употребление в пищу маленьких красных рачков или водорослей с содержанием каротиноида, а не особый цвет оперения.