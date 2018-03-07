Города "Золотого кольца" будут сами решать, кого принимать в свои ряды

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Города-участники национального туристского проекта "Золотое кольцо России" в будущем будут сами принимать решение о том, кого еще включить в проект, сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

По его словам, маршрут "Золотое кольцо России" будет расширяться, однако министерство не хочет, чтобы он развивался "количественными темпами в ущерб качеству". Он отметил, что в Ярославле, который стал неформальной столицей "Золотого кольца", уже работает подразделение городов Союза "Золотого кольца".

"Мы откроем такой же представительский офис в Москве, чтобы все турагентства шли туда. Затем непосредственное решение о принятии в состав "Золотого кольца" новых членов — одного члена в год — будет приниматься не чиновниками, а в первую очередь участниками своего Союза городов "Золотого кольца". Потому что важно, чтобы они соответствовали друг другу, — сказал он. — И мы надеемся, что тот рост внутреннего туризма, который ожидается в России, позволит нам постепенно "Золотое кольцо" расширять, чтобы как можно больше наших граждан ездили смотреть всю эту красоту".