РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

"Не можете — не летите, снимаю вас с рейса": как хамят авиапассажирам

16:1607.03.2018
(обновлено: 18:40 07.03.2018)
23085022
© Depositphotos / cunaplusНедовольный пассажир в аэропортуНедовольный пассажир в аэропорту
© Depositphotos / cunaplus

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Светлана Баева. "Аэрофлот" ужесточил требования по отношению к дебоширам на борту, но пассажиры жалуются, что и сотрудники авиакомпаний сами порой выступают в роли неадекватных скандалистов. Легко попасть в "черный список" пассажиров, когда тебя провоцируют на конфликт. У девушки, вылетавшей в Париж, якобы отобрали посадочный талон, а потом угрожали снять с рейса за аэрофобию. Подробнее об этом в материале РИА Новости.

Кто дебоширит

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПассажиры в самолете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пассажиры в самолете

Пассажирка "Аэрофлота" Екатерина Руднер рассказала, как перед полетом сотрудник авиакомпании отобрал у нее посадочный талон и пытался вырвать из рук телефон.

Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Аэрофлот" будет аннулировать бонусы дебошира и запрещать новую регистрацию
Совпадение это или нет, но спустя несколько часов после появления жалобы авиакомпания выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о том, что скандальных пассажиров будут лишать элитного статуса и привилегий в программе лояльности "Аэрофлот Бонус".

Перевозчик обнаружил среди авиадебоширов обладателей своих золотых и серебряных карт. В авиакомпании сообщили, что только с начала 2018 года на рейсах "Аэрофлота" зафиксировано девять случаев грубого физического насилия по отношению к сотрудникам авиакомпании.

Пассажиры в свою очередь рассказывают о случаях применения силы по отношению к ним, жалуются на хамство и издевки.

"Легко попасть в число таких "авиадебоширов", просто пытаясь зафиксировать на видео нарушение своих прав", — комментируют ситуацию клиенты "Аэрофлота".

"Не можете — не летите"

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа летном поле аэропорта "Шереметьево-1"
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На летном поле аэропорта "Шереметьево-1"

"В 8:45 мы вдвоем вылетали из Шереметьева рейсом 2452 в Париж. Как и положено, вместе зарегистрировались и выбрали места накануне (все делалось одной операцией, то есть компания была в курсе, что мы летим вместе)", — пишет на своей странице в Facebook Катя Руднер. Перед посадкой сотрудник "Аэрофлота" Евгений сказал, что пассажиров рассадили, чтобы отдать их места семье с ребенком.

 

 

 

"Мы попросили придумать какое-то решение, потому что у одного из нас тяжелая форма аэрофобии, и мы не можем лететь отдельно. На что Евгений ответил: "Не можете — не летите, снимаю вас с рейса", — рассказывает Екатерина.

Дальше, по ее словам, Евгений действовал вполне в духе авиадебоширов:

— хамил и повышал голос;
— отказывался называть свою фамилию (как и его коллега Владимир) и так и не назвал;
— отказывался звать старшего смены и ехидно предлагал звонить Савельеву (Виталий Савельев — генеральный директор ПАО "Аэрофлот". — Прим. ред.);
— угрожал снять с рейса багаж и даже делал вид, что куда-то звонит по этому поводу;
— швырял телефон, который стоял на его столе, и вообще вел себя неадекватно и агрессивно;
— главное: применил физическую силу и пытался выбить из рук телефон, когда девушка приблизила камеру к его бейджу;
— насильно отобрал посадочный талон, выдал новый, оторвав багажную бирку, и сказал, что теперь Екатерина вообще не докажет, что у нее было другое место.

Причина конфликта — милейшие люди

Уже на борту выяснилось, что никакого ребенка нет, а места Екатерины и ее спутника отдали сотрудникам "Аэрофлота".

Повышены меры безопасности в аэропортах Москвы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Новые ограничения "Аэрофлота": гаджеты и лишнюю технику — сдать в багаж
"Были двое милейших людей, которые летели по БЕСПЛАТНЫМ БИЛЕТАМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ (как известно, без мест) и которым вы, "Аэрофлот", в последний момент "зажали" положенные им места в полупустом бизнесе и решили лучше вышвырнуть нас с наших", — написала Катя Руднер.

"В общем, к чему это все. "Аэрофлот — Российские авиалинии", последние несколько лет я летала вами в среднем дважды в месяц и часто переплачивала именно за ваши билеты. Теперь я переплачиваю, чтобы не иметь с вами дел, когда это возможно".

Екатерина предположила, что это могло быть случайностью, но добавила: "Если честно, с каждым разом верится все меньше".

Похожие случаи в комментариях пассажиров

Публикация Кати Руднер вызвала шквал ответных историй, связанных с национальным перевозчиком. На момент написания материала в пресс-службе "Аэрофлота" данный случай корреспонденту РИА Новости никак не прокомментировали. Будут ли наказаны сотрудники, которые могли допустить хамское поведение по отношению к пассажирам, пока неизвестно.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании "Аэрофлот" во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании "Аэрофлот" во время полета


Лиза Астахова: "Я много лет летаю "Аэрофлотом" (чаще вынужденно) и не могу понять, откуда взялась репутация хорошей компании. У меня была ровно такая же ситуация, и оказывается, там где-то мелким шрифтом написано, что компания тебе не гарантирует места, даже если ты их выбрал заранее".

Юнна Врадий: "Рейс Хельсинки—Москва ни разу (!) не вылетел вовремя, иногда спокойно без компенсации на три часа задерживали, могли в открытом автобусе зимой 40 минут держать".

Маша Лоецкая: "Катя, сочувствую! Надеюсь, извинения будут получены, а хам уволен! В прошлом году за муху в бортовом питании я получила официальную "отписку", времени дальше развивать эту тему было жалко, но в целом доверия к "Аэрофлоту" уже никакого, а летать приходится".

Наталия Лосева: "У меня была похожая история с местами прошлым летом. Меня пересадили с 7А в хвост между двумя бугаями и утверждали, что это я сама (!) из личного кабинета поменяла себе место. Разбирательство ничем не закончилось. Они так и продолжали утверждать, что я пережила приступ мазохизма и помешательства. Если что — у меня золотая карта".

Наталья Дивирс: "У нас тоже была подобная история. Летели 14 февраля из Милана. Компания четыре человека, зачекинились накануне. Все как положено. Два места на 11-м ряду и два места сзади на 12-м ряду. Получили на руки посадочные купоны и даже никому в голову не пришло их проверить. Ведь сделали все накануне, и в телефоне есть… А вот по факту, в самолете, выясняется, что нас с 11-го ряда посадили на 29-й и 30-й. Когда стали возмущаться — типа нужно было сразу проверять. Вот изменилась компоновка, и теперь места на 11-м ряду за доплату. Никаких извинений. И 11-й ряд всю дорогу пустой летел.

Виктория Каробицкая: "У меня произошла точно такая же история этим летом! Только я не записала разговор на камеру, о чем очень жалею".

В среду вечером в комментариях к посту Екатерины Руднер появился такой ответ от авиакомпании:

Аэрофлот — Российские авиалинии: Здравствуйте! Благодарим Вас за обратную связь! Мы обратили внимание коллег на Ваше обращение. Ответ будет направлен Вам в самое ближайшее время после проведения тщательной проверки.

Комментировать
Туризм
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Умница Умница
Это - уже не "информационная война с Россией", а обычное разгильдяйство на производстве! Что скажет руководство компании?
16:35
07.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена