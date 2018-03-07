"Не можете — не летите, снимаю вас с рейса": как хамят авиапассажирам

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Светлана Баева. "Аэрофлот" ужесточил требования по отношению к дебоширам на борту, но пассажиры жалуются, что и сотрудники авиакомпаний сами порой выступают в роли неадекватных скандалистов. Легко попасть в "черный список" пассажиров, когда тебя провоцируют на конфликт. У девушки, вылетавшей в Париж, якобы отобрали посадочный талон, а потом угрожали снять с рейса за аэрофобию. Подробнее об этом в материале РИА Новости.

Кто дебоширит

Пассажирка "Аэрофлота" Екатерина Руднер рассказала, как перед полетом сотрудник авиакомпании отобрал у нее посадочный талон и пытался вырвать из рук телефон.

Совпадение это или нет, но спустя несколько часов после появления жалобы авиакомпания выпустила пресс-релиз , в котором сообщила о том, что скандальных пассажиров будут лишать элитного статуса и привилегий в программе лояльности "Аэрофлот Бонус".

Перевозчик обнаружил среди авиадебоширов обладателей своих золотых и серебряных карт. В авиакомпании сообщили, что только с начала 2018 года на рейсах "Аэрофлота" зафиксировано девять случаев грубого физического насилия по отношению к сотрудникам авиакомпании.

Пассажиры в свою очередь рассказывают о случаях применения силы по отношению к ним, жалуются на хамство и издевки.

"Легко попасть в число таких "авиадебоширов", просто пытаясь зафиксировать на видео нарушение своих прав", — комментируют ситуацию клиенты "Аэрофлота".

"Не можете — не летите"

"В 8:45 мы вдвоем вылетали из Шереметьева рейсом 2452 в Париж. Как и положено, вместе зарегистрировались и выбрали места накануне (все делалось одной операцией, то есть компания была в курсе, что мы летим вместе)", — пишет на своей странице в Facebook Катя Руднер. Перед посадкой сотрудник "Аэрофлота" Евгений сказал, что пассажиров рассадили, чтобы отдать их места семье с ребенком.

"Мы попросили придумать какое-то решение, потому что у одного из нас тяжелая форма аэрофобии, и мы не можем лететь отдельно. На что Евгений ответил: "Не можете — не летите, снимаю вас с рейса", — рассказывает Екатерина.

Дальше, по ее словам, Евгений действовал вполне в духе авиадебоширов:

— хамил и повышал голос;

— отказывался называть свою фамилию (как и его коллега Владимир) и так и не назвал;

— отказывался звать старшего смены и ехидно предлагал звонить Савельеву (Виталий Савельев — генеральный директор ПАО "Аэрофлот". — Прим. ред.);

— угрожал снять с рейса багаж и даже делал вид, что куда-то звонит по этому поводу;

— швырял телефон, который стоял на его столе, и вообще вел себя неадекватно и агрессивно;

— главное: применил физическую силу и пытался выбить из рук телефон, когда девушка приблизила камеру к его бейджу;

— насильно отобрал посадочный талон, выдал новый, оторвав багажную бирку, и сказал, что теперь Екатерина вообще не докажет, что у нее было другое место.

Причина конфликта — милейшие люди

Уже на борту выяснилось, что никакого ребенка нет, а места Екатерины и ее спутника отдали сотрудникам "Аэрофлота".

"Были двое милейших людей, которые летели по БЕСПЛАТНЫМ БИЛЕТАМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ (как известно, без мест) и которым вы, "Аэрофлот", в последний момент "зажали" положенные им места в полупустом бизнесе и решили лучше вышвырнуть нас с наших", — написала Катя Руднер.

"В общем, к чему это все. "Аэрофлот — Российские авиалинии", последние несколько лет я летала вами в среднем дважды в месяц и часто переплачивала именно за ваши билеты. Теперь я переплачиваю, чтобы не иметь с вами дел, когда это возможно".

Екатерина предположила, что это могло быть случайностью, но добавила: "Если честно, с каждым разом верится все меньше".

Похожие случаи в комментариях пассажиров

Публикация Кати Руднер вызвала шквал ответных историй, связанных с национальным перевозчиком. На момент написания материала в пресс-службе "Аэрофлота" данный случай корреспонденту РИА Новости никак не прокомментировали. Будут ли наказаны сотрудники, которые могли допустить хамское поведение по отношению к пассажирам, пока неизвестно.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Пассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании "Аэрофлот" во время полета © РИА Новости / Наталья Селиверстова Пассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании "Аэрофлот" во время полета



Лиза Астахова: "Я много лет летаю "Аэрофлотом" (чаще вынужденно) и не могу понять, откуда взялась репутация хорошей компании. У меня была ровно такая же ситуация, и оказывается, там где-то мелким шрифтом написано, что компания тебе не гарантирует места, даже если ты их выбрал заранее".

Юнна Врадий: "Рейс Хельсинки—Москва ни разу (!) не вылетел вовремя, иногда спокойно без компенсации на три часа задерживали, могли в открытом автобусе зимой 40 минут держать".

Маша Лоецкая: "Катя, сочувствую! Надеюсь, извинения будут получены, а хам уволен! В прошлом году за муху в бортовом питании я получила официальную "отписку", времени дальше развивать эту тему было жалко, но в целом доверия к "Аэрофлоту" уже никакого, а летать приходится".

Наталия Лосева: "У меня была похожая история с местами прошлым летом. Меня пересадили с 7А в хвост между двумя бугаями и утверждали, что это я сама (!) из личного кабинета поменяла себе место. Разбирательство ничем не закончилось. Они так и продолжали утверждать, что я пережила приступ мазохизма и помешательства. Если что — у меня золотая карта".

Наталья Дивирс: "У нас тоже была подобная история. Летели 14 февраля из Милана. Компания четыре человека, зачекинились накануне. Все как положено. Два места на 11-м ряду и два места сзади на 12-м ряду. Получили на руки посадочные купоны и даже никому в голову не пришло их проверить. Ведь сделали все накануне, и в телефоне есть… А вот по факту, в самолете, выясняется, что нас с 11-го ряда посадили на 29-й и 30-й. Когда стали возмущаться — типа нужно было сразу проверять. Вот изменилась компоновка, и теперь места на 11-м ряду за доплату. Никаких извинений. И 11-й ряд всю дорогу пустой летел.

Виктория Каробицкая: "У меня произошла точно такая же история этим летом! Только я не записала разговор на камеру, о чем очень жалею".

В среду вечером в комментариях к посту Екатерины Руднер появился такой ответ от авиакомпании:

Аэрофлот — Российские авиалинии: Здравствуйте! Благодарим Вас за обратную связь! Мы обратили внимание коллег на Ваше обращение. Ответ будет направлен Вам в самое ближайшее время после проведения тщательной проверки.