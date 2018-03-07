В "Опоре России" прогнозируют снижение цен на авиабилеты в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Стоимость авиаперелетов в Крым в текущем году снизится благодаря запуску новых чартерных программ, заявил РИА Новости глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"У одного из членов президиума "Опоры России" – генерального директора компании "Библио-Глобус" (крупный российский туроператор) Александра Туголукова была встреча с главой республики Крым Сергеем Аксеновым. И уже буквально в апреле эта компания будет ставить большие самолеты по чартерным программам на Крым. Это, конечно же, приведет к удешевлению перелетов в том числе. Чем больше туроператоров будут ставить самолеты на Крым, это заставит регулярных перевозчиков снижать цены", — сказал Калинин.

Глава "Опоры России" призвал туроператоров заходить в Крым с пакетными услугами.

"Это, безусловно, отдых в Крыму удешевит. Например, "Библио-Глобус" хочет, чтобы дополнительно полмиллиона россиян посетили Крым именно по чартерным программам, а не регулярными рейсами", — сказал Калинин.

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