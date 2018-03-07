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Туризм

В "Опоре России" прогнозируют снижение цен на авиабилеты в Крым

10:4507.03.2018
(обновлено: 10:50 07.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкОтдых в Крыму. Архивное фотоОтдых в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Стоимость авиаперелетов в Крым в текущем году снизится благодаря запуску новых чартерных программ, заявил РИА Новости глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Зубцы вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
В Крыму отметили, что могут предложить не только пляжный отдых
"У одного из членов президиума "Опоры России" – генерального директора компании "Библио-Глобус" (крупный российский туроператор) Александра Туголукова была встреча с главой республики Крым Сергеем Аксеновым. И уже буквально в апреле эта компания будет ставить большие самолеты по чартерным программам на Крым. Это, конечно же, приведет к удешевлению перелетов в том числе. Чем больше туроператоров будут ставить самолеты на Крым, это заставит регулярных перевозчиков снижать цены", — сказал Калинин.

Доступный отдых: пляжи Крыма, оборудованные для инвалидов
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Доступный отдых: пляжи Крыма, оборудованные для инвалидов
Глава "Опоры России" призвал туроператоров заходить в Крым с пакетными услугами.

"Это, безусловно, отдых в Крыму удешевит. Например, "Библио-Глобус" хочет, чтобы дополнительно полмиллиона россиян посетили Крым именно по чартерным программам, а не регулярными рейсами", — сказал Калинин.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Мыс Тарханкут: отдых на лучших пляжах Крыма
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.Турист плывет на каяке вдоль берега Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкИз-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.Отдыхающие у природного бассейна Чаша любви на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Из-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКурортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Курортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСкалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.Серфингист на лимане в поселке Олененка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЖить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.Туристы на берегу Черного моря вблизи Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Жить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДжангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.Туристы на берегу Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛетний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.Художник пишет картину на берегу Черного моря вблизи маяка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Летний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.Природный парк Тарханкутский в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.Отдыхающие на дороге к морю на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.Грот в скалистом берегу Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.
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