АТОР: количество российских туристов в Анталье выросло на 70%

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В турецкой Анталье подвели итоги по въезду иностранных туристов за первые два месяца 2018 года. Немецкие туристы в абсолютных цифрах прибытий опередили россиян, однако темпы прироста российского рынка оказались почти в 3 раза выше – сообщил АТОР.

По данным администрации Антальи, курорт вышел на уровень успешного 2015 года по количеству иностранных туристов. За первые два месяца этого года этот показать составил 169 тысяч, что почти на 29% превысил аналогичный 2017 года.

Первое место по числу отдохнувших на курорте туристов заняла Германия – 58 тысяч (+25% по сравнению с тем же периодом 2017 года).

Вторым с показателем в 41,4 тысяч туристов стал российский рынок, который вырос на 70%.

Третье место заняли израильские туристы – 10 тысяч человек (+ 19% к уровню 2017 года).

Кроме того, количество туристов из Великобритании выросло на 49%, Нидерландов – на 16%, Бельгии – на 20%, Австрии – на 64%, Франции – на 50%, Швейцарии, – на 56%, Чехии – на 50%, Словакии – на 75%.

В тоже время стагнировал рынок Казахстана и Беларуси, а ситуацию на украинском рынке, откуда число туристов в низкий сезон снизилось на 50%, в Анталье назвали регрессией.