Пассажир рейса Гоа - Воронеж госпитализирован с подозрением на инфекцию

ВОРОНЕЖ, 6 мар — РИА Новости. Пассажир севшего в Воронеже самолета из индийского Гоа был госпитализирован с симптомами кишечной инфекции, сообщает управление Роспотребнадзора по Воронежской области.

Чартерный рейс Azur Air сообщением "Гоа — Воронеж" приземлился в аэропорту согласно расписанию — в 12.25 мск. Однако, по данным "Вести-Воронеж", 238 пассажиров сперва не выпускали из салона около двух часов, а затем — из аэровокзала. По словам самих туристов, одному из пассажиров стало плохо.

Представитель воронежского аэропорта подтвердила РИА Новости информацию о недомогании одного из пассажиров, которому стало плохо в полете, о чем экипаж уведомил аэропорт.

"В связи с поступлением информации с борта самолета, выполнявшего рейс в Воронеж из неблагополучной по особо опасным инфекциям страны (Индия, штат ГОА), о наличии у пассажира симптомов кишечной инфекции, управлением Роспотребнадзора по Воронежской области незамедлительно проведен комплекс противоэпидемических мероприятий", — говорится в сообщении управления ведомства.

По его данным, санврачами были осмотрены все контактные лица, проведена дезинфекция воздушного судна.

"В настоящее время больной госпитализирован, угрозы распространения инфекционного заболевания среди пассажиров нет", — информирует Роспотребнадзор.