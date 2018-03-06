В АТОР дали характеристику зимнего сезона для российских туроператоров

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Зимний туристический сезон, который можно считать успешным по объему турпотока, показавшему рост в 10-45% по сравнению с сезоном-2016/17, оказался достаточно скромным с точки зрения доходности, которая не превысила 10-15%, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции, посвященной ситуации в туристической сфере, она заявила, что зимний сезон оказался успешным, если говорить о показателях роста турпотока практически по всем направлениям.

"Это горнолыжные курорты, направления зимнего солнца — те направления, где можно погреться на солнце, искупаться в море. Это экскурсионные туры, круизы, горный кластер Краснодарского края. Все эти направления показали прирост от 10 до 45% по сравнению с прошлым зимним сезоном", — пояснила Ломидзе.

Однако, по словам спикера, в денежном выражении, с точки зрения доходности для туристического бизнеса этот зимний сезон оказался успешным не настолько.

"Безусловно, положительная динамика есть, но она несопоставима в процентном соотношении с динамикой увеличения потоков. Если спрос на направления увеличился до 45%, или как в случае с Хайнанем, где были беспрецедентные показатели – плюс 245%, то доходность для туристических компаний увеличилась в среднем на 10-15%. Это несопоставимо", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.

Тем не менее, Ломидзе подчеркнула, что в целом сезон можно считать удачным.