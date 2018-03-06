АТОР: открытие моста в Крым приведет к "взрывному" росту турпотока в регион

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Открытие автомобильного движения по мосту через Керченский пролив приведет к резкому росту туристического потока на полуостров, сказала журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Если будет дорога по Крымскому мосту…, то это, на наш взгляд, приведет к взрывному росту спроса, потому что те самые автомобилисты смогут по этой дороге добираться – это будет увеличение доли самостоятельного туризма в Крыму", — сказала Ломидзе.

По словам Ломидзе, Крым в предстоящем сезоне станет вторым курортом по популярности после Краснодарского края.

"Несмотря на вопросы к Крыму — по соотношению цена-качество, обновлению инфраструктуры —… российские туристы Крым любят, ему не изменяют, и, думаю, что в этом году спрос будет достаточно высоким", — сказала Ломидзе.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение. СМИ писали, что это произойдёт раньше обозначенного в плане декабря 2018 года.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>