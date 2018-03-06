В АТОР рассказали о заинтересованности российских регионов в туризме

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Состояние налогового кодекса, при котором в региональные бюджеты не поступают доходы от туризма, приводит к тому, что власти на местах не проявляют заинтересованности в развитии туристического бизнеса и самой отрасли, заявила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на парламентских слушаниях "Правовые и организационные вопросы устойчивого развития внутреннего, въездного туризма РФ" она подчеркнула, что развитию туризма и туристического бизнеса РФ не хватает системного подхода, который заключается в четком понимании целей.

"Отвечая на вопрос, к чему идут туризм и туристический бизнес, нам никак не обойтись без регионов. Регионы – это база развития отрасли, безусловно. Но заинтересованности в развитии туризма у регионов практически нет, потому что от этой отрасли нет налоговых поступлений", — сказала спикер.

Ломидзе напомнила, что при министерстве культуры действует комитет по импортозамещению в туризме, который объехал огромное количество регионов России.

"Формируя цели, к которым идет туризм, необходимо внести еще и поправки в налоговый кодекс, так как отсутствие заинтересованности на уровне региональных властей порождает отсутствие заинтересованности бизнеса. Какой смысл поддерживать бизнес на местах, если он ничего не приносит с точки зрения налоговых поступлений в бюджет", — считает представитель АТОР.