В России предложили активно развивать автотуризм

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортных систем Сергей Лобарев обратился в Госдуму с предложением активнее развивать в стране автомобильный туризм, сообщает "Парламентская газета".
Как следует из письма, в России созданы необходимые условия для развития в туристической отрасли отдельного блока — автотуризма, а для эффективного законодательного регулирования этой сферы предприниматели предлагают создать в рамках думского комитета по спорту и туризму специальную рабочую группу, которая будет оказывать помощь в определения стратегии госполитики в отрасли, а также выявлять проблемы, препятствующие ее развитию, осуществлять оценку регулирующего воздействия законопроектов.
Ожидается, что законодательные инициативы в этом направлении повысят интерес к автопутешествию по стране у более чем 50 миллионов автовладельцев, отмечает газета. Развитие внутреннего автотуризма послужит началом для активных действий в регионах по развитию автотуристических кластеров и промышленному производству автодомов и жилых автоприцепов.