Туристам задержанного рейса Nordwind обеспечено проживание в гостиницах

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Туристам оператора "Пегас Туристик", которые не смогли вылететь из Москвы в мексиканский Канкун и обратно, обеспечено проживание в гостиницах, сообщила РИА Новости в воскресенье генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Рейс авиакомпании Nordwind, который должен был вылететь утром в воскресенье из московского аэропорта "Шереметьево" в Канкун (Мексика), был задержан из-за технической неисправности самолета.

Туристам на территории Мексики всем продлено проживание в их номерах, поскольку о задержке рейса было известно заранее.

"В Москве тем туристам, которым потребовалось проживание, были предоставлены места в отелях. Кому размещение не потребовалось, те разъехались по домам. Это обычная процедура в такой ситуации", — рассказала Подгорная.

"В Мексике проживание туристам продлевается за счет туроператора, в Москве им проживание оплачивает авиакомпания. Обычно расселением клиентов в таких ситуациях занимается тот, у кого быстрее получится найти гостиницу и договориться, а потом выставляются счета в регрессном порядке", — пояснили в "Пегас Туристик".