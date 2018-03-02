ХЕЛЬСИНКИ, 2 мар — РИА Новости. Сумка, загоревшаяся в багажном отделении самолета авиакомпании Norwegian в крупнейшем аэропорту Финляндии Хельсинки-Вантаа, стала причиной задержки рейса, направлявшегося в пятницу утром в город Оулу, сообщает газета Iltalehti.
"Грузчик закрывал багажные люки самолета при подготовке машины к вылету, когда увидел горящую сумку. Он немедленно выкинул ее из багажного отделения и потушил. Владелец багажа находился в самолете", — приводит газета цитату комиссара полиции Маркку Хелениуса.
Полиция не выявила никаких преднамеренных действий или чего-то подозрительного. Причина воспламенения изучается.
Нарушителю может грозить штраф за их нарушение.
Инцидент привел к задержке вылета на один час, уточнили в аэропорту.