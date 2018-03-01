Минкавказ планирует увеличить туристический поток в регионы СКФО

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Глава Минкавказа Лев Кузнецов заявил, что в ближайшее время турпоток в регионы Северного Кавказа планируется увеличить с 3,5 миллиона туристов до пяти миллионов туристов в год.

"Правильнее сейчас считать уже не сколько в Северную Осетию приехало, не сколько в Карачаево-Черкесию, а сколько приехало на Северный Кавказ. Больше 3,5 миллиона человек у нас уже приезжает. Наша задача довести это как минимум до пяти миллионов. До десяти миллионов человек может приехать через Каспий", — сказал Кузнецов на презентации инвестиционного потенциала республик Северная Осетия – Алания и Карачаево-Черкесия для членов Ассоциации европейского бизнеса.

По словам министра, для реализации планов по приросту турпотока на Северном Кавказе сейчас формируются в рамках Стратегии развития туризма маршруты, которые дадут возможность гостям посмотреть большое количество разнообразных интересных мест.

"Нужно использовать уникальный потенциал каждого субъекта Северо-Кавказского федерального округа, и такие продукты пытаемся сложить. Начать с Дербента, Махачкалы, проехать через Грозный, переехать в Ингушетию посмотреть башни, дальше в Северную Осетию-Аланию посмотреть вторую по величине гору Кавказского хребта Казбек, дальше в Кабардино-Балкарии подняться на Эльбрус, спуститься с другой стороны в Карачаево-Черкесии, дальше в Кавказских минеральных водах попить минеральной воды", — уточнил Кузнецов.