Минкавказ планирует увеличить туристический поток в регионы СКФО

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Глава Минкавказа Лев Кузнецов заявил, что в ближайшее время турпоток в регионы Северного Кавказа планируется увеличить с 3,5 миллиона туристов до пяти миллионов туристов в год.
По словам министра, для реализации планов по приросту турпотока на Северном Кавказе сейчас формируются в рамках Стратегии развития туризма маршруты, которые дадут возможность гостям посмотреть большое количество разнообразных интересных мест.
"Нужно использовать уникальный потенциал каждого субъекта Северо-Кавказского федерального округа, и такие продукты пытаемся сложить. Начать с Дербента, Махачкалы, проехать через Грозный, переехать в Ингушетию посмотреть башни, дальше в Северную Осетию-Аланию посмотреть вторую по величине гору Кавказского хребта Казбек, дальше в Кабардино-Балкарии подняться на Эльбрус, спуститься с другой стороны в Карачаево-Черкесии, дальше в Кавказских минеральных водах попить минеральной воды", — уточнил Кузнецов.