Ростуризм предупредил о холере в Малави

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ростуризм призывает россиян, собирающихся в восточноафриканскую Республику Малави или уже находящихся там, предпринимать профилактические меры на фоне информации о холере в этой стране.

В Малави наблюдается вспышка холеры, сообщает Ростуризм со ссылкой на данные МИДа России. Основные очаги болезни сосредоточены в столичном регионе, а также наиболее популярных у туристов районах национального парка "Озеро Малави". По информации ситуационно-кризисного центра МИДа, пострадавших среди граждан России нет.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки в Малави, учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране и предпринимать профилактические меры. Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Республику Малави, информировать своих клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке, связанной со вспышкой холеры", — говорится в сообщении.

Холера — острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Холерный вибрион обитает в грязной воде и грязной пище. Распространяется, как правило, в форме эпидемий, провоцируя быструю потерю организмом жидкости и обезвоживание различной степени, вплоть до смерти.