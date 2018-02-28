Сочи вытеснил Подмосковье с первого места по популярности на 8 марта

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Краснодарский край, Подмосковье и Минеральные Воды вошли в топ-3 внутренних направлений для туристов на четыре праздничных дня, приуроченных к Международному женскому дню. Об этом заявил портал TourDom.ru

В 2017 году рейтинг регионов, гостиницы которого наиболее востребованы на мартовские праздники, возглавляла Московская область. По заявлению туроператора "Алиан" в этом году продажи туров в Краснодарский край на 8-11 марта выросли на 40–50% по сравнению с прошлым годом.

Согласно данным, предоставленным порталу туристическими компаниями, спрос на поездки внутри страны начал расти со второй половины февраля. И за неделю до начала праздников доля Краснодарского края достигла 25%, при этом Московская область привлекла около 15% от общего числа внутренних туристов.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин связывает популярность Сочи и Краснодарского края с холодной погодой, установившейся в Центральной части России, – туристы соскучились по теплу.

"Купаться ещё нельзя, но в этот период там ожидается довольно комфортная погода с температурой воздуха выше +15 градусов", – отметил Ромашкин.